EdF : Zidane sélectionneur, un champion du monde vire Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Parfois très contesté dans les derniers mois précédant le Mondial, Didier Deschamps a retourné l'opinion alors que son équipe de France est proche d'un historique doublé. Seul l'un de ses plus vieux détracteurs ne veut pas qu'il poursuive avec les Bleus : Christophe Dugarry.

L'un des meilleurs sélectionneurs de l'histoire du football. C'est sans doute ce que peut devenir Didier Deschamps dimanche soir après un possible deuxième sacre mondial de rang. S'il ne fait pas toujours l'unanimité pour ses choix de joueurs et son jeu, le sélectionneur de l'Equipe de France est indiscutable pour son palmarès. Les nombreuses blessures n'empêchent pas ses Bleus de continuer irrésistiblement leur parcours au Qatar. Les rumeurs sur son possible départ après le tournoi et son remplacement par Zinedine Zidane ont pratiquement disparu désormais.

Dugarry veut un autre football pour les Bleus et vote Zidane

La volte-face dans les médias et l'opinion publique est même impressionnante. Il y a quelques semaines, on pensait presque inéluctable de voir Zidane prendre le poste de son ancien partenaire de la Juventus. Mais, renforcé par cette coupe du monde, Didier Deschamps est prêt à rempiler jusqu'en 2024. Un choix qui ne trouvera pas beaucoup de détracteurs. Christophe Dugarry fait partie de cette minorité, lui qui a souvent été critique envers son ancien partenaire en bleu. Il rêve toujours de l'arrivée de Zidane pour voir une Equipe de France plus séduisante dans le jeu et il l'assume.

🗣️💬 "En tant que passionné de football et de l'équipe de France j'ai envie de voir un autre football. Je veux voir Zizou sélectionneur de l'équipe de France"



🇫🇷 Christophe Dugarry pense que Didier Deschamps doit quitter son poste après le Mondial même en cas de sacre. pic.twitter.com/ncksEisw7B — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 13, 2022

« S’il est champion du monde et bah bravo, bravo Monsieur. Chapeau. Mais, je pense qu’il faut savoir laisser la place pour pouvoir proposer encore autre chose. Après, il mériterait de rester s’il en a envie. Mais moi personnellement, en tant que passionné de football et de l’Équipe de France, j’ai envie de voir un autre football. Si on est champion du monde, j’oublie pas la façon de jouer parce que pour moi c’est important même si on peut gagner de différentes façons au football. Moi j’ai envie de voir Zizou sélectionneur de l’Equipe de France, ça fait dix ans au bout d’un moment je veux voir autre chose. […] Tu penses que ça lui fait peur de passer après Deschamps qui est double champion du monde ? Non, je ne pense pas du tout », a t-il indiqué dans Rothen s'enflamme sur RMC. Une opinion justifiée mais qui n'étonnera pas grand monde quand on connaît l'inimitié entre Dugarry et Deschamps et l'amitié entre l'ancien attaquant bordelais et Zidane.