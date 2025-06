EdF ‍: Zidane nommé dès maintenant, Rothen met la pression

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

À force de faire traîner le dossier de la succession de Didier Deschamps, Philippe Diallo pourrait perdre la patience de Zinédine Zidane. Et c’est donc pour cela que Jérôme Rothen demande au président de la FFF de sécuriser au plus vite l’avenir de Zizou à la tête des Bleus.

Dans un an, à l’issue d’une Coupe du Monde où l’équipe de France fera figure de sérieux outsider au titre, Didier Deschamps tirera sa révérence à la tête des Bleus. Mais alors, qui pour prendre la suite du sélectionneur en place depuis 2012 et qui a notamment remporté la Coupe du Monde en 2018 ? Probablement Zinédine Zidane. Sans poste depuis son départ du Real Madrid il y a quatre ans, Zizou attend sagement que la place se libère. Sauf que pour l’instant, Philippe Diallo refuse de sécuriser l’avenir de Zizou à la tête des Bleus par respect pour le travail de Deschamps. « Ce n’est pas que je suis un adepte du secret. Mais je veux respecter le travail des gens qui sont en place, qui ont apporté beaucoup au football français et qui ont encore des échéances importantes. Et ne pas venir le polluer avec des annonces prématurées et malvenues », a lancé le président de la FFF sur Ouest-France. Une déclaration qui n’a pas plu à Jérôme Rothen, qui regrette que Diallo, bien que réjouit à l’idée de nommer la légende du foot français à la tête des Bleus en 2026, ne clarifie pas la situation dès maintenant.

« Rien n’empêche de ficeler Zidane dès maintenant »

🗣💬 "Un peu d'honnêteté ! On en a marre des discours politiques, Deschamps n'a pas besoin d'être protégé. Zidane s'est positionné et ça fait rêver tout le monde"@RothenJerome regrette que Diallo ne clarifie pas la situation pour la succession de Deschamps chez les Bleus. pic.twitter.com/Gfp5QGBsWt — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 12, 2025

« Un peu d'honnêteté et de sincérité Monsieur Diallo ! On en a marre des discours politiques… Deschamps n'a plus besoin d'être protégé. Diallo parle du contrat de Deschamps, de son travail en vue de la Coupe du Monde. Il se met juste dans la posture du président qui décide tout seul sans demander des avis. Mais tout le monde attend de voir Zidane à la tête de l’équipe de France ! En plus, Zidane s'est positionné, il a été très clair, il rêve d’être sur le banc des Bleus. Donc maintenant, il faut l'appeler, lui faire signer le contrat pour 2026. Car là, le risque avec cette réaction de Diallo, c’est que Zidane s’engage ailleurs, car ça reste un grand entraîneur qui peut se laisser tenter par un projet intéressant. Pour Deschamps, il aurait dû se retirer après le dernier Euro, où la France s’est emmerdée… Mais tout le monde sait qu’il va arrêter en 2026, donc rien n’empêche de ficeler Zidane dès maintenant. Car si Zidane retrouve un projet avant l’année prochaine, Diallo n’aura plus personne pour mettre après Deschamps. Donc je ne comprends pas la politique de Diallo, qui respecte trop Deschamps », a lâché le consultant de RMC, qui a peur que Zidane retrouve un club dans l’année à venir et que les Bleus se retrouvent sans solution pour l’après-Deschamps. Il est bien le seul à craindre cette issue, Zizou ayant refusé toutes les offres sans même y prêter attention ces quatre dernières années.