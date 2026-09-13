« J’espère qu’ils n’iront pas prier après », Ruben Neves choqué en Arabie Saoudite

Non !!! il n’a pas fait n’importe quoi mais son compte en banque se porte bien celui de Pablo aussi ( commissions ) merci Mc !!
T'inquiète, les joueurs ne comprenaient pas non plus.
Quand on voit comment il démarre le match avec 2 attaquants Openda Nuamah et Atekamé ailier droit et Sulc derrière les 2 attaquants honnêtement j ai pas compris .
Une équipe fatiguée pourquoi on ne fait pas jouer l équipe B qui a gagné a Toulouse ? Fonseca c est un entraîneur moyen en fin de compte parce que niveau banc changement de joueurs remplacement il est nul pourtant il a le choix cette année.
Nartey, merah, Himbert, boudache, AGR 2 ou 1 joueurs parmis cette liste qui debute a chaque match, permet de faire souffler 1 à 2 titulaires par match, sans faire bcp baisser le niveau de l'équipe, voir pas du tout, quand tu vois parfois les prestations de sulc tolisso ou nuamah, qui parfois n'apportent rien (mention spéciale à sulc)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|7
|1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
|8
|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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