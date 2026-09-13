« J’espère qu’ils n’iront pas prier après », Ruben Neves choqué en Arabie Saoudite

Ruben Neves a vécu un moment absolument choquant lors de la rencontre entre Al-Taawoun et Al-Hilal. Certains fans de l'équipe locale ont en effet utilisé le nom de Diogo Jota pour chambrer le Portugais...

Comme certains joueurs européens, Ruben Neves a cédé en 2023 aux sirènes de l' Arabie saoudite . Le milieu de terrain portugais est un élément bien installé à Al-Hilal, qui fait partie des meilleures formations de la Saudi Pro League. Que ce soit en Arabie saoudite ou ailleurs, quelques turbulences ont parfois lieu au sein des stades. L'ancien joueur du FC Porto était présent ces dernières heures sur la pelouse d'Al-Taawoun. Et si tout s'est très bien passé pour lui et son équipe, avec une victoire éclatante sur le score de 6 buts à 0, certains comportements l'ont profondément déçu et choqué.

Ruben Neves victime de provocations déplorables face à Al-Taawoun

Afin d'attirer son attention et de le piquer au vif, des fans d'Al-Taawoun ont en effet crié le nom de Diogo Jota, récemment décédé dans un accident de voiture, pendant un arrêt de jeu. De quoi faire réagir Ruben Neves, qui les a regardés en effectuant un geste du doigt vers le ciel, comme pour dire que son ami décédé (ou Dieu) regardait la situation. Au sortir de la rencontre, l'international portugais est passé en colère en zone mixte, lâchant un cinglant : « J’espère juste qu’ils n’iront pas prier après ce qu’ils ont fait. »

À noter que même Cristiano Ronaldo a récemment réagi à cette scène déplorable qui a eu lieu entre les deux équipes saoudiennes. Le quintuple Ballon d'Or a invité la fédération saoudienne à prendre des mesures exemplaires afin que plus jamais ce genre de comportements ne puisse avoir lieu au sein d'une enceinte de football. Et CR7 devrait être entendu par les instances du pays.