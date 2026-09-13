PSG : Luis Enrique éjecte Zabarnyi, et c’est pas fini

PSG : Luis Enrique éjecte Zabarnyi, et c’est pas fini

PSG13 sept. , 17:30
parGael Anger
0
Ajouter comme source préférée sur Google
La nouvelle façon de gérer son groupe a le don de faire parler autour de Luis Enrique. Mais le PSG fait passer le message par ses canaux habituels, c'est pour le bien de l'équipe.
Chacun son tour au PSG. Ousmane Dembélé avait été le premier à en faire les frais. Puis Lucas Digne. Maintenant Illya Zabarnyi n’est pas dans le groupe pour le match face à Brest de ce dimanche soir. Malgré sa première saison décevante à Paris, ce n’était jamais arrivé à l’Ukrainien jusqu’à présent. Mais cette saison, Luis Enrique a plus de choix, et a décidé de manier le bâton avec plus de fougue pour garder ses joueurs sous pression.
Le mauvais début de saison en Ligue 1, avec aucune victoire en trois matchs, incite l’entraineur espagnol à prendre des décisions radicales. Mais il n’y a pas que les résultats décevants qui expliquent ces mises à l’écart. Luis Enrique va devoir faire des choix chaque week-end en raison de son effectif plus copieux, et tout le vestiaire sait désormais que les places vont être chères.

Une bataille pour être dans le groupe du PSG

Les insiders alimentés par le club ont ainsi fait passer le même message ce dimanche, après le bruit fait par l’absence de Zabarnyi à Brest. « Pas de blessure à déplorer pour Zabarnyi ou Mayulu, mais simplement un choix du coach. Le discours en interne est qu’il y aura beaucoup de concurrence et qu’il y a un nombre de places limité pour les matchs en L1. De ce fait, il faudra se préparer à voir d’autres absences à l’annonce des groupes cette saison », a prévenu Djamel, dans un discours similaire à celui de La Source Parisienne. « Je vois que beaucoup de gens sont choqués que certains joueurs ne soient pas dans le groupe pour certains matchs du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a été très clair : il faut mériter sa place », confirme ainsi le compte insider du PSG.
Si les mises à l’écart permettent de provoquer une remise à niveau physique et une prise de conscience, comme cela semble être le cas pour Ousmane Dembélé après un début de saison mitigé, tout le monde y sera gagnant au PSG et c’est le message qu’a voulu faire passer Luis Enrique.
Articles Recommandés
L1 Programme Tv Et Resultats De La 4e Journee 329162
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Lautre Gros Maillon Faible De Lol Denonce
OL

L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

Troyes Maitrise Le Losc Prend La Tete De La Ligue 1
Ligue 1

Troyes maîtrisé, le LOSC prend la tête de la Ligue 1

Le Mans Lens Les Compositions 17h15 Sur Ligue 1
Ligue 1

Le Mans - Lens : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Fil Info

13 sept. , 17:11
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
13 sept. , 17:00
L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé
13 sept. , 16:54
Troyes maîtrisé, le LOSC prend la tête de la Ligue 1
13 sept. , 16:37
Le Mans - Lens : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
13 sept. , 16:30
Monaco : Brunner fait une Guendouzi et s’explique
13 sept. , 16:17
Manchester United - Manchester City : Les compos (17h30 sur Canal+)
13 sept. , 16:00
PSG : Luis Enrique a un gros problème, le
13 sept. , 15:30
OM : Genesio bazarde l'Europa League et assume
13 sept. , 15:00
Un point contre l’OL, ça devient frustrant en Ligue 1

Derniers commentaires

OM : Genesio bazarde l'Europa League et assume

En CE seul le PSG a la carrure, les autres clubs sont des faire valoirs

OM : Genesio bazarde l'Europa League et assume

Et une C6 pour Lyon qouique ....c'est encore trop relevè

OM : Genesio bazarde l'Europa League et assume

Pour Marseille il faudrait un championnat et une coupe d europe avec Toulon Cannes hyeres cassis et la oui beau parcours. Quoi que ...on sait jamais.

L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

Dèjà je ne supporte aucun club

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

C’est un Coach qui s’adapte très bien à ses effectifs et qui tire le Maximum de ses Joueurs tout ce que recherche OL actuellement Tactiquement c’est un Coach Moyen et il Supporte très mal la pression à 400K par mois ça fait Cher mais même si tu vire je suis pas sûr que tu trouvera mieux

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
54121440
9Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
10Troyes logo
Troyes
4411249-5
11Lens logo
Lens
33102651
12Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
13Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
14Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
15Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading