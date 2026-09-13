PSG : Luis Enrique éjecte Zabarnyi, et c’est pas fini

La nouvelle façon de gérer son groupe a le don de faire parler autour de Luis Enrique. Mais le PSG fait passer le message par ses canaux habituels, c'est pour le bien de l'équipe.

Chacun son tour au PSG. Ousmane Dembélé avait été le premier à en faire les frais. Puis Lucas Digne. Maintenant Illya Zabarnyi n’est pas dans le groupe pour le match face à Brest de ce dimanche soir. Malgré sa première saison décevante à Paris, ce n’était jamais arrivé à l’Ukrainien jusqu’à présent. Mais cette saison, Luis Enrique a plus de choix, et a décidé de manier le bâton avec plus de fougue pour garder ses joueurs sous pression.

Le mauvais début de saison en Ligue 1 , avec aucune victoire en trois matchs, incite l’entraineur espagnol à prendre des décisions radicales. Mais il n’y a pas que les résultats décevants qui expliquent ces mises à l’écart. Luis Enrique va devoir faire des choix chaque week-end en raison de son effectif plus copieux, et tout le vestiaire sait désormais que les places vont être chères.

Une bataille pour être dans le groupe du PSG

Les insiders alimentés par le club ont ainsi fait passer le même message ce dimanche, après le bruit fait par l’absence de Zabarnyi à Brest. « Pas de blessure à déplorer pour Zabarnyi ou Mayulu, mais simplement un choix du coach. Le discours en interne est qu’il y aura beaucoup de concurrence et qu’il y a un nombre de places limité pour les matchs en L1. De ce fait, il faudra se préparer à voir d’autres absences à l’annonce des groupes cette saison », a prévenu Djamel, dans un discours similaire à celui de La Source Parisienne. « Je vois que beaucoup de gens sont choqués que certains joueurs ne soient pas dans le groupe pour certains matchs du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a été très clair : il faut mériter sa place », confirme ainsi le compte insider du PSG.

Si les mises à l’écart permettent de provoquer une remise à niveau physique et une prise de conscience, comme cela semble être le cas pour Ousmane Dembélé après un début de saison mitigé, tout le monde y sera gagnant au PSG et c’est le message qu’a voulu faire passer Luis Enrique.