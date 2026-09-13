PSG : Luis Enrique éjecte Zabarnyi, et c’est pas fini

En CE seul le PSG a la carrure, les autres clubs sont des faire valoirs
Et une C6 pour Lyon qouique ....c'est encore trop relevè
Pour Marseille il faudrait un championnat et une coupe d europe avec Toulon Cannes hyeres cassis et la oui beau parcours. Quoi que ...on sait jamais.
Dèjà je ne supporte aucun club
C’est un Coach qui s’adapte très bien à ses effectifs et qui tire le Maximum de ses Joueurs tout ce que recherche OL actuellement Tactiquement c’est un Coach Moyen et il Supporte très mal la pression à 400K par mois ça fait Cher mais même si tu vire je suis pas sûr que tu trouvera mieux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
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|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
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|2
|0
|6
|2
|4
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|2
|2
|0
|6
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|1
|9
|8
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|2
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|-1
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Je vois que beaucoup de gens sont choqués que certains joueurs ne soient pas dans le groupe pour certains matchs du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a été très clair : il faut mériter sa place. J’y reviendrai tout à l’heure.