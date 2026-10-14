EdF : Zidane fait gagner la France grâce à Deschamps

Zinedine Zidane est attendu au tournant en équipe de France, où les supporters espèrent de lui qu’il fasse de nouveau gagner les Bleus, que ce soit à l’Euro ou à la Coupe du monde.

Une nouvelle ère a démarré en équipe de France avec la nomination de Zidane Zidane en lieu et place de Didier Deschamps . L’ex-sélectionneur tricolore a fait gagner les Bleus lors de la Coupe du monde 2018 et en toute logique, les supporters ainsi que les observateurs en attendent tout autant de la part de Zidane. Vainqueur trois fois de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il doit permettre aux Bleus de renouer avec la victoire en tournoi majeur, que ce soit à l’Euro ou à la Coupe du monde.

Interrogé à ce sujet sur RMC, l’ex-sélectionneur de l’équipe de France de rugby, Bernard Laporte, a estimé que Zinedine Zidane allait pouvoir s’appuyer sur le travail effectué par Didier Deschamps avant lui pour atteindre ses objectifs. « Je lis depuis quelques temps les gens qui opposent Zidane à Deschamps. On a la chance d’avoir deux supers entraineurs, et c’est génial. Ce qu’a fait Deschamps c’est formidable, et j’espère que ce que fera Zidane, ce sera pareil. Je suis convaincu que tout ça va faire que l’Equipe de France gagnera, et je lui souhaite surtout » a d’abord lancé le consultant de la radio, avant de poursuivre.

Zidane peut profiter sur le travail de Deschamps

« Il va falloir que ça prenne, laisser le temps au temps. Il y a des nouveaux qui arrivent, des anciens installés, c’est l’évolution d’une sélection. On a envie qu’il gagne car une Equipe de France, qu’elle soit de basket, de foot ou de rugby, on a toujours envie qu’elle gagne » a-t-il ajouté. Il est vrai que Zinedine Zidane peut s’appuyer sur une base très solide en équipe de France après le passage de Didier Deschamps, lequel a posé de belles fondations. Le nouveau sélectionneur des Bleus a toutefois prouvé dès son premier rassemblement qu’il voulait rapidement poser sa patte sur cette équipe en incluant de nouveaux joueurs tels que Jacquet, Truffert, Diouf ou encore Da Cunha.