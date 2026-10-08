EdF : Zidane a déjà une surprise en tête pour novembre

Impatient de débuter le prochain rassemblement, Zinédine Zidane prépare déjà une nouvelle surprise pour sa deuxième liste. Le sélectionneur de l’équipe de France va encore étonner les observateurs au poste de latéral gauche.

Malgré l’enthousiasme général, Zinédine Zidane n’a pas tout réussi lors de son premier stage. Le sélectionneur de l'équipe de France devra notamment réfléchir au cas Ousmane Dembélé, en grande difficulté en pointe et sur le côté droit, ainsi qu’au poste de latéral gauche. Pas de problème en ce qui concerne Adrien Truffert, le joueur de Bournemouth a donné satisfaction. Il ne serait pas étonnant de revoir l’ancien Rennais à Clairefontaine le mois prochain.

En revanche, son concurrent Andy Diouf représente un pari raté. Le milieu utilisé comme piston droit à l’Inter Milan a souffert dans le rôle de latéral gauche que le sélectionneur des Bleus a souhaité lui confier. Sauf surprise, le Nerazzurro a de grandes chances de perdre les faveurs de Zinédine Zidane. D’autant que le staff tricolore a déjà trouvé son remplaçant. Selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, le technicien apprécie le profil de l’international Espoirs français Dayann Methalie (20 ans), transféré de Toulouse à Sunderland pour 28 millions d’euros cet été.

« Andy Diouf, notamment parce que ce n'est pas son poste, vu qu'il est formé en tant que milieu de terrain, le pari n'est pas réussi pour l'instant. En tout cas pour l'instant, ça ne fonctionne pas, a constaté notre confrère. Mais le staff de l'équipe de France regarde avec attention Dayann Methalie qui joue avec les Espoirs. Il joue à Sunderland et il est surveillé de près pour les semaines et mois à venir s'il réussit à s'imposer à Sunderland. » Ce n’est pas encore le cas puisque l’ancien Toulousain n’a disputé qu’un seul match de Premier League sous les ordres de Régis Le Bris.