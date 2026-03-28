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EdF : Vive inquiétude autour de France-Sénégal

Equipe de France28 mars , 17:40
parCorentin Facy
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La France débutera sa Coupe du monde avec un match de prestige contre le Sénégal le 16 juin prochain aux Etats-Unis. Une rencontre qui provoque l’inquiétude de Raymond Domenech.
Qu’il conserve ou non son titre de champion d’Afrique, le Sénégal a prouvé lors de la CAN qu’elle avait une équipe très compétitive. Ce n’est pas forcément une très bonne nouvelle pour l’équipe de France. Et pour cause, les hommes de Didier Deschamps affronteront les Lions de la Teranga lors de leur premier match à la Coupe du monde le 16 juin prochain. Un premier défi de taille pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, qui inquiète Raymond Domenech. Invité à s’exprimer sur le niveau de la Norvège, qui sera le troisième adversaire des Bleus au Mondial, l’ancien sélectionneur de la France a fait savoir qu’il ne redoutait pas l’équipe d’Erling Haaland. En revanche, l’opposition face à un Sénégal très solide et doté de très belles individualités offensives fait davantage peur au consultant de la Chaîne L’Equipe comme il l’a confié dans l’Equipe du Soir.
« La Norvège, ce n’est pas une équipe qui m’inquiète pour la France. C’est une équipe qui joue, qui met du monde devant, elle va laisser des espaces. Je trouve que pour le moment, sur ce que j’ai vu, ce n’est pas une équipe qui me fait peur. Je suis beaucoup plus inquiété par le premier match contre le Sénégal. Ce n’est pas la Norvège qui m’inquiète. Je ne dis pas qu’ils étaient en surrégime en qualifications, mais ils vont laisser beaucoup d’espace. Ils peuvent marquer des buts mais ils vont forcément en prendre. Avec l’équipe que l’on a, ce qu’on a vu face au Brésil de la France, on a toutes les qualités pour les mettre en difficulté » a analysé Raymond Domenech, pas rassuré du tout à l’idée de voir la France démarrer sa Coupe du monde par un match piège comme le sera sans aucun doute celui face aux Sénégalais. Une rencontre qui sera en tout cas très suivie en France, avec une forte communauté sénégalaise dans l’Hexagone.
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9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
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12
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322795132437-13
13
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14
Le Havre
272769122235-13
15
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17
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