EdF : Veretout en bleu, Maxime Lopez a donc sa chance

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Maxime Lopez est en pleine progression avec Sassuolo en Serie A. De quoi attirer le regard des grands clubs mais aussi de l'Equipe de France. L'ancien milieu de l'OM rêve de jouer avec les Bleus. Une demande légitime pour Walid Acherchour.

Parti de l'OM en 2020, Maxime Lopez vole définitivement de ses propres ailes en Italie. Le petit milieu de terrain s'éclate du côté de Sassuolo. Il progresse à vitesse grand V en Serie A, accumulant les titularisations avec son club. Lopez a un nouveau statut et cela se voit au mercato puisqu'il est courtisé par des poids lourds italiens mais aussi étrangers. Face à cet engouement, Sassuolo a même du fixer son tarif à 30 millions d'euros, selon la Gazzetta Dello Sport. Une trajectoire de carrière qui relance ses ambitions de carrière internationale. Un temps suivi par la sélection algérienne, Lopez ne rêve que de jouer en Equipe de France et il sent que cela est possible.

Si Veretout est en bleu, pourquoi pas Maxime Lopez ?

C'est ce que l'ancien marseillais a confié à l'émission Le Club des 5. L'Equipe de France est d'autant plus accessible à ses yeux que Jordan Veretout y est. Lopez connaît bien le milieu marseillais, passé par la Roma, et pense pouvoir marcher dans ses pas. « L'exemple parfait, c'est Jordan Veretout, que je connais bien et avec qui j'ai parlé plein de fois. Quand tu vois sa carrière, il a progressé et fait de belles prestations et il a eu une opportunité qu'il a saisi. Là, à l'OM, il est bon donc il est en Équipe de France », a t-il expliqué. Une revendication loin d'être folle pour son interlocuteur, le journaliste Walid Acherchour. Ce dernier ne voit pas Maxime Lopez bien loin de certains milieux appelés en bleu.

Maxime Lopez pense qu'il peut prétendre à l'Équipe de France, un peu à l'image de la trajectoire de Jordan Veretout.



Walid Acherchour valide et explique pourquoi. (@LeClubDes_5) pic.twitter.com/ngMi7QIUMp — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 25, 2023

« Quand on regarde derrière, en défense, il y a aujourd'hui 8 monstres, des mecs qui jouent à Liverpool, au Bayern ou au Barça. Mais au milieu de terrain, Pogba n'est plus là, Kanté on ne sait pas si il va revenir. Moi je trouve que c'est jouable d'intégrer ce milieu de terrain. Je me souviens que quand la liste (pour la Coupe du monde) était tombée, on avait été surpris d'y voir Matteo Guendouzi et Jordan Veretout. Pour moi, ce ne sont pas des joueurs qui sont à des années-lumière de Maxime Lopez. Quand on voit la trajectoire de Veretout, à Nantes puis la Fiorentina et la Roma, c'est une trajectoire à la Maxime Lopez. […] Si Maxime Lopez part à Brighton ou la Roma ou ce genre d'équipes, il peut aussi commencer à avoir du crédit », a t-il développé. Néanmoins, attention au grand saut pour Maxime Lopez. Au vu du niveau élevé auquel évolue actuellement l'Equipe de France, Didier Deschamps aura des exigences accrues pour tout nouvel arrivant.