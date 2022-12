EdF : Varane et Konaté sont présents, pas Coman

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A la veille de la finale du Mondial 2022 contre l'Argentine, les nouvelles sont plutôt rassurantes en provenance de l'équipe de France. Le virus est visiblement moins fort que les Bleus.

Le satané virus qui touche les joueurs de l’équipe de France depuis quelques jours met sous pression Didier Deschamps et son staff, le sélectionneur national étant évidemment attentif aux sensations de ses joueurs. « On fait en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter et de faire avec, sans tomber dans l'excès. Si cette situation avait pu ne pas exister, ce serait mieux, mais on gère au mieux », a confié le coach des champions du monde ce samedi en conférence de presse sans en dire beaucoup plus sur l’état de ses troupes. Mais, selon Loïc Tanzi, il y a plutôt de bonnes nouvelles du côté des victimes du virus, puisque Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont effectivement de retour dans le groupe et les deux joueurs devraient participer au dernier entraînement dans quelques heures dans le stade où se jouera la finale contre l’Argentine. Le seul souci concerne Kingsley Coman qui n’a toujours pas récupéré complètement et aura beaucoup de mal à être apte pour ce dernier match de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Reste que la dernière séance d'entraînement, qui sera ouverte quelques minutes au média, permettra d'en savoir un peu plus sur les forces en présence du côté tricolore.