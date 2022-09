EdF : Un premier forfait officiel pour les Bleus au Mondial

Touché au genou contre Southampton le 16 septembre dernier, Boubacar Kamara avait du déclarer forfait pour le rassemblement de septembre en Equipe de France. Malheureusement, la blessure est trop grave pour le voir au Qatar. Steven Gerrard a vendu la mèche ce vendredi.

Une cartouche en moins pour Didier Deschamps. Embêté par les nombreux blessés et les joueurs incertains en milieu de terrain, le sélectionneur de l'Equipe de France ne comptera pas sur Boubacar Kamara pour assurer l'intérim. L'ancien marseillais s'était blessé avec Aston Villa lors de la première période du match contre Southampton, le 16 septembre dernier. Il était sorti en grimaçant, se touchant le genou droit. Il avait du renoncer aux deux matches de Ligue des Nations de septembre avec la France alors que Deschamps l'avait pris en remplacement d'Adrien Rabiot. Un premier coup dur avant le coup de grâce ce vendredi.

En effet, les examens approfondis menés par le staff médical des Villans ont mis en lumière une blessure au niveau du ligament du genou. Une mauvaise nouvelle pour le joueur, pour Aston Villa ainsi que pour l'Equipe de France. Steven Gerrard a été clair concernant la durée d'indisponibilité du minot. Elle sera suffisamment longue pour le priver de la coupe du monde au Qatar. « Bouba sera absent jusqu'après la Coupe du monde malheureusement, donc c'est un coup dur », a lâché le manager des Villans en conférence de presse ce vendredi.

Aston Villa can confirm Boubacar Kamara suffered a knee ligament injury during last Friday’s victory over Southampton.



Wishing you a speedy recovery, @BoubaKamara_4! 🟣