EdF : Un pari fou et inédit signé Deschamps au Qatar ?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Pour la Coupe du monde au Qatar cet hiver, Didier Deschamps pourrait prendre certains risques avec des cadres tels que Varane ou Pogba.

Depuis sa prise de fonctions en Equipe de France il y a plus de dix ans, Didier Deschamps n’a jamais sélectionné un joueur incertain en raison d’une blessure pour une grande compétition. Le patron des Bleus s’était ainsi privé de Raphaël Varane pour l’Euro 2016 ou encore de Laurent Koscielny pour la Coupe du monde, deux ans plus tard en Russie. En effet, Didier Deschamps a toujours mis un point d’honneur à convoquer des joueurs à 100 % de leurs capacités physiques pour les grandes compétitions internationales. Mais pour la Coupe du monde au Qatar cet hiver, Didier Deschamps pourrait faire une entorse à sa ligne de conduite habituelle. En effet, des cadres de l’Equipe de France sont incertains : Varane, Pogba, Hernandez et Maignan par exemple. Interrogé par L’Equipe, Didier Deschamps a reconnu que certains d’entre eux pourraient faire partie de la liste et cela même s’ils n’ont pas ou peu rejoué d’ici au voyage au Qatar, alors que le sélectionneur français aura la possibilité de convoquer jusqu’à 26 joueurs.

Pogba, Varane, des joueurs incertains sélectionnés pour le Mondial ?

« Cela dépend forcément de quand le joueur s'est blessé. Chaque cas est différent. Pour Raphaël (Varane) comme pour les autres, la condition indispensable est qu'il soit guéri. Le second critère que l'on fixe est la condition athlétique. On évaluera avec précision la capacité du joueur à enchaîner. Il y a par exemple des différences entre les blessures musculaires comme celle de Raphaël et articulaires comme celle de Paul. Le dernier critère que l'on établit est la concurrence au poste. Je le répète, chaque cas est différent. Mike (Maignan) évolue à un poste spécifique de gardien. Dans notre gestion, il se rapproche davantage du cas de Raphaël que celui de Paul (Pogba) car après sa première blessure et avant sa rechute, il avait pu reprendre l'entraînement. Pour Lucas (Hernandez), il faudra voir » a lancé Didier Deschamps, qui distingue bien le cas de Paul Pogba de celui des autres joueurs. Pour la première fois de son mandat, le sélectionneur de l’Equipe de France pourrait ainsi réserver quelques surprises dans sa liste du 9 novembre en convoquant des joueurs dont la forme physique est encore incertaine.