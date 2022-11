EdF : Un Milanais rêve d'aller au Qatar, ce n'est pas Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Didier Deschamps dévoilera le 9 novembre prochain sa liste de joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Pierre Kalulu (AC Milan) espère faire partie du voyage.

L'équipe de France remettra officiellement en jeu son titre à la Coupe du monde le 20 novembre prochain au Qatar. Didier Deschamps doit déjà déplorer les forfaits de N'Golo Kanté et Paul Pogba. Et la liste pourrait encore s'allonger au vu des calendriers surchargés. Le sélectionneur des Bleus ne manquera cependant pas de joueurs à sélectionner, alors que la concurrence faire rage à tous les postes. En défense, un joueur réalise une très grosse saison du côté de l'AC Milan : Pierre Kalulu. Titulaire en Lombardie, l'ancien de l'OL aura certainement une carte à jouer pour être sélectionné avec les Bleus. Le défenseur de 22 ans aura encore 3 matchs à disputer avant la liste donnée par Deschamps. Et de son côté, il pense pouvoir aller au Qatar.

Kalulu, une sélection imminente avec les Bleus ?

Sur l'antenne d'RMC, le défenseur de l'AC Milan a en effet donné un avis sans langue de bois sur le sujet. Selon lui, la marche n'est plus si loin. « J'ai fait toutes les catégories de jeunes. J'ai évolué avec des joueurs qui y sont maintenant, comme Truffert, Saliba, Badiashile, Tchouaméni... La marche n'est pas si lointaine que ça, ça passe par des bonnes et grosses performances en club. On se rapproche. L'esprit de compétiteur te pousse à aller la chercher, surtout que je suis en club avec Maignan et Giroud, qui ne cessent d'y aller. Ils me disent que c'est pas loin. Je suis sur la bonne voie même si ce n'est pas encore fait. Il faut rester dans l'humilité mais ils me poussent », a notamment indiqué Pierre Kalulu, qui espère taper dans l'oeil de Didier Deschamps, qui n'aura pas forcément des choix faciles à faire concernant sa liste de joueurs sélectionnés pour aller à la Coupe du monde au Qatar.