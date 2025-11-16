ICONSPORT_277063_0990

EdF : « Un joueur porte-bonheur », la France a besoin de lui au Mondial

Equipe de France16 nov. , 18:00
parNathan Hanini
0
Performant en ce début de semaine face à l’Ukraine, N’Golo Kanté sera-t-il une nouvelle fois le sauveur de Didier Deschamps à la Coupe du monde ? Certains observateurs l’affirment, le joueur d’Al-Ittihad est indispensable à l’équipe de France malgré son âge.
Lors de la Coupe du monde, N'Golo Kanté aura 35 ans. Mais l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen ne semble pas être gêné par son âge. Avec les nombreux blessés au sein de l’effectif de l’équipe de France, le joueur de Al-Ittihad conserve une place de choix au milieu de terrain. Titulaire contre l’Ukraine en début de semaine, le champion du monde 2018 est encore au niveau et peut rêver de disputer une deuxième Coupe du monde cet été. Certains observateurs pensent que l’ancien joueur des Blues et l’un des premiers noms à cocher.

Kanté doit aller au mondial

Sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba s’est exprimé sur le cas N’Golo Kanté. Pour l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Kanté est un indispensable pour la prochaine Coupe du monde. « Si j’étais Deschamps, j’emmènerais Kanté à la Coupe du monde. Sans hésitation, parce que déjà, il donne l’impression qu’il n’a jamais quitté ce groupe. Et après, j'aime bien juger la performance et il a encore été très performant dans un match de haut niveau. Il est décisif offensivement, il récupère beaucoup de ballons. Il lance les pressings. Et puis il a ce rôle de grand frère qui va servir à ce groupe. Et t’as l’impression que c’est un joueur porte-bonheur. Tu le prends et tu sais qu’avec lui tout va bien se passer, » explique le champion de France avec le LOSC. Avec la pénurie de joueurs au milieu de terrain, N’Golo Kanté représente ce facteur d'expérience dont aura besoin l’équipe de France l’été prochain pour espérer accrocher une troisième étoile. 

WC Qualification Europe

16 novembre 2025 à 18:00
Azerbaïdjan
Dadaşov4'
1
3
Match terminé
France
Mateta17'Akliouche30'Məhəmmədəliyev45'(og)
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
79
ENTRE
B. Barcola
FranceFrance
SORT
J. Mateta
FranceFrance
Remplacement
75
ENTRE
A. Hüseynov
AzerbaijanAzerbaïdjan
SORT
R. Dadaşov
AzerbaijanAzerbaïdjan
Remplacement
66
ENTRE
S. Abdullazadə
AzerbaijanAzerbaïdjan
SORT
E. Mahmudov
AzerbaijanAzerbaïdjan
Remplacement
62
ENTRE
M. Cherki
FranceFrance
SORT
C. Nkunku
FranceFrance
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0449
Foot Mondial

Hakimi finaliste pour le Ballon d’Or Africain

ICONSPORT_277186_0016
Mercato

Le mercato est déjà fou, Konaté s'amuse bien

Gusto Akliouche
Equipe de France

EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?

veretout au qatar l ol et l om sont bredouilles iconsport 256095 0024 1 396042
OL

« Je ne peux rien leur reprocher », il n'en veut pas à l'OL

Fil Info

22:20
Hakimi finaliste pour le Ballon d’Or Africain
22:00
Le mercato est déjà fou, Konaté s'amuse bien
21:40
EdF : Gusto valide sa place au Mondial, Koundé en danger ?
21:20
« Je ne peux rien leur reprocher », il n'en veut pas à l'OL
21:00
EdF : Akliouche l'avoue, il se sent à l'aise chez les Bleus
20:40
Désastre à l'OM, il craint le pire
20:18
La France favorite pour la Coupe du monde 2026 ?
19:53
CdM 2026 : France, Angleterre… Les pays qualifiés dans la zone Europe
19:53
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de dimanche

Derniers commentaires

Un but au bout de 4 minutes, Lucas Chevalier se fait incendier

Tres bien très bien, c'est intéressant je l'avoue. J'espère qu'il arrivera à trouver ses marques

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

Regarde ton historique.

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

ah bon comme. ? exemple?

L’OM viré de la Ligue des Champions, ça s’énerve à Newcastle

Toi aussi, sur certains articles ça va. Mais quand tu parles du PSG, tu fais la même chose qu'eux.

OM : De Zerbi a recadré Aubameyang

L'un des meilleurs du 21e siècle, non pardon de l'histoire du foot. Henry, shevchenko, ronaldo, Mbappé, Bergkamp, Inzaghi, Ibra, Trezeguet, Kane, Rooney, Van Nistelrooy, Benzema, Lewandowski et j'en passe... Je reproche l'effet d'annonce systématique dans ce club qui se voit toujours plus beau qu'il n'est. Pourquoi ne pas se contenter d'un "excellent buteur" plutôt que de chercher le sensationnel...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading