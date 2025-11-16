EdF : « Un joueur porte-bonheur », la France a besoin de lui au Mondial

Performant en ce début de semaine face à l’Ukraine, N’Golo Kanté sera-t-il une nouvelle fois le sauveur de Didier Deschamps à la Coupe du monde ? Certains observateurs l’affirment, le joueur d’Al-Ittihad est indispensable à l’équipe de France malgré son âge.

Lors de la Coupe du monde, N'Golo Kanté aura 35 ans. Mais l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen ne semble pas être gêné par son âge. Avec les nombreux blessés au sein de l’effectif de l’équipe de France, le joueur de Al-Ittihad conserve une place de choix au milieu de terrain. Titulaire contre l’Ukraine en début de semaine, le champion du monde 2018 est encore au niveau et peut rêver de disputer une deuxième Coupe du mond e cet été. Certains observateurs pensent que l’ancien joueur des Blues et l’un des premiers noms à cocher.

Kanté doit aller au mondial

Sur le plateau de Téléfoot, Rio Mavuba s’est exprimé sur le cas N’Golo Kanté. Pour l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Kanté est un indispensable pour la prochaine Coupe du monde. « Si j’étais Deschamps, j’emmènerais Kanté à la Coupe du monde. Sans hésitation, parce que déjà, il donne l’impression qu’il n’a jamais quitté ce groupe. Et après, j'aime bien juger la performance et il a encore été très performant dans un match de haut niveau. Il est décisif offensivement, il récupère beaucoup de ballons. Il lance les pressings. Et puis il a ce rôle de grand frère qui va servir à ce groupe. Et t’as l’impression que c’est un joueur porte-bonheur. Tu le prends et tu sais qu’avec lui tout va bien se passer, » explique le champion de France avec le LOSC. Avec la pénurie de joueurs au milieu de terrain, N’Golo Kanté représente ce facteur d'expérience dont aura besoin l’équipe de France l’été prochain pour espérer accrocher une troisième étoile.