EdF : Un imposteur de l'OM chez les Bleus, la terrible attaque

Dans quelques jours, l’équipe de France remettra son titre de championne du monde en jeu avec plusieurs Marseillais dans ses rangs, à l’image de Jordan Veretout. Un sélectionné qui ne fait d'ailleurs pas l’unanimité chez les suiveurs de l’OM.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’AS Roma dans le cadre d’un transfert de 11 millions d’euros, Jordan Veretout s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze d’Igor Tudor. Souvent placé à côté du capitaine Valentin Rongier, le milieu de terrain a été décisif à quatre reprises en 21 matchs, et notamment lors de la dernière rencontre de l’OM face à Monaco (3-2), avec un but dans les dernières minutes de jeu qui a permis à son club de l’emporter sur le fil. Un succès plus qu’important juste avant la Coupe du Monde, que Veretout vivra d’ailleurs de l’intérieur vu qu’il fait partie des 26 sélectionnés par Didier Deschamps pour cette grande compétition au Qatar. Un choix que Jonatan MacHardy a encore du mal à comprendre, vu le niveau affiché par Veretout depuis son arrivée à Marseille.

Veretout « n’a pas le niveau pour être à la Coupe du Monde »

« Quand Veretout signe à Marseille, j’étais ravi car je pensais qu’il allait parfaitement remplacer Bouba Kamara. Je pensais que c’était un joueur de très haut niveau. Mais force est de constater que depuis qu’il est arrivé, il ne fait que décevoir. Alors certes, il est un peu mieux depuis quelques semaines, mais je trouve qu’on est encore très loin du compte pour un joueur qui est censé avoir le niveau international. Pour l’instant, c’est redevenu un bon joueur de Ligue 1. Mais de là à être convoqué en Bleus pour faire le Mondial, c’est une anomalie. Il a la chance d’avoir son vécu en Italie et en équipe de France. Mais si on parle de niveau pur, il n’a pas le niveau du tout pour être à la Coupe du Monde. Ce n’est pas parce que ça va mieux, que c’est forcément bien. Oui, on est passé d’un joueur perdu, à la limite du catastrophique, à un joueur de bon niveau, mais Veretout est loin du niveau de l’équipe de France », a lancé le consultant de RMC, qui sait que Veretout aura de toute manière un rôle mineur chez les Bleus, même si l’entrejeu est particulièrement dépeuplé avec les absences de Pogba ou Kanté.