EdF : Udol avoue sa colère contre Zidane

Buteur lors de la défaite à Monaco (2-1) le mois dernier, Matthieu Udol avait célébré avec rage. Quelques semaines plus tard, le latéral gauche de Lens confirme que sa colère était bien dirigée vers le sélectionneur Zinédine Zidane.

Dans la célébration de son but, puis au micro de Ligue 1+, Matthieu Udol n’avait pas caché sa déception. Le latéral gauche du Racing Club de Lens pensait obtenir les faveurs de Zinédine Zidane. Mais le sélectionneur de l’équipe de France ne l’a pas convié. Remonté, le Lensois avait laissé parler sa colère au moment de fêter sa réalisation à Monaco quelques heures après l’annonce de la liste.

« C'est tombé trois heures avant, j'avais cette potentialité d'être sélectionné, ce n'était pas une journée simple émotionnellement parlant, a raconté l’ancien Messin à L’Equipe. Le fait d'avoir cet espoir et une déception au bout, ça m'a donné une motivation supplémentaire, et j'ai relâché tout ça sur mon but. J'avais beaucoup de rage en moi, mais j'étais déçu, tout simplement. Il y a bientôt une prochaine trêve, on a un enchaînement de matchs de très haut niveau d'ici là, à moi d'être performant pour encore toquer à la porte. »

Une fois de plus, Matthieu Udol croit ses chances. Et pas seulement parce que son concurrent Andy Diouf n’a pas répondu aux attentes. A travers sa progression ces derniers mois, le latéral gauche pense mériter une première sélection avec les Bleus. « En début de saison dernière, ce n'était pas du tout dans ma tête, s’est-il souvenu. Mais les performances individuelles et collectives ont fait que c'est devenu une possibilité. Aujourd'hui, avec la Ligue des Champions, mon statut a encore évolué. Il y a aussi une opportunité par rapport à la concurrence de se trouver une place dans cette équipe. »

« C'est devenu un objectif, mais je n'ai pas de pression parce que je suis conscient aussi de là d'où je viens. Si ça arrive, ce sera génial. Sinon ce ne sera pas un regret, juste dommage parce que je n'aurais pas été loin. Je sais aussi que j'ai 30 ans, pas 24, et que plus le temps va passer, plus les opportunités seront difficiles à saisir. Il y a peut-être une fenêtre, et ma polyvalence peut m'aider. Je suis piston mais je peux jouer à gauche dans une défense à quatre, axe gauche aussi », a rappelé Matthieu Udol au cas où Zinédine Zidane avait besoin d’arguments supplémentaires avant le rassemblement de novembre.