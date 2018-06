EdF : Trois flèches et un bus, Riolo balance la stratégie de Deschamps

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Lors du match amical remporté contre l’Italie (3-1) vendredi, Didier Deschamps a testé une attaque différente par rapport à celle qu’il aligne le plus souvent.

Cette fois, Olivier Giroud n’a pas débuté la partie. Le sélectionneur de l’équipe de France a fait confiance à un séduisant trio composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Résultat, tout n’a pas été parfait pour les trois attaquants qui manquent encore d’automatisme. Mais les Italiens pourront confirmer, cette attaque tricolore est particulièrement dangereuse. Ce que confirme l’analyse d’un Daniel Riolo plutôt convaincu.

« Tu te dis qu'au vu de leur vitesse et de ce qu’ils sont capables de faire individuellement, ils peuvent inquiéter énormément de défenses, a commenté le consultant de RMC. Celui qui est toujours bon, c’est Griezmann. Mbappé, certains vont dire qu’il en fait trop et qu'il ne fait pas toujours les bons choix, ce que j’entends complètement. Mais tu sens qu’il est toujours capable de faire mal ! Dembélé ne fait pas un bon match, mais lui aussi avec ses accélérations... » Du coup, Riolo verrait bien « DD » réutiliser ce trio avec une base solide derrière.

Les Bleus, une équipe de contre ?

« En fait tu n'as pas de certitude, tu as un sentiment que ces trois-là peuvent faire mal. Mais comment cela va se mettre en place ? Est-ce qu'on doit compter sur le déséquilibre qu'ils peuvent mettre chez l'adversaire, avec l'apport des latéraux, en essayant de boucler derrière avec Matuidi, Kanté et Tolisso au milieu ? Là, tu es à peu près sûr que ton milieu tient la route. Il est possible que ce soit l'idée de Deschamps », a-t-il envisagé, sans citer Paul Pogba dans le onze.