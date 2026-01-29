EdF : Tolisso réconcilie Deschamps et Dugarry

Etincelant à Lyon cette saison, Corentin Tolisso fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour convaincre Didier Deschamps de le prendre en Equipe de France. Le sélectionneur a un soutien surprise sur cette question.

Le sprint final vers le Mondial 2026 est lancé et plusieurs joueurs français pourraient faire basculer la hiérarchie en Equipe de France prochainement. On pense au latéral lensois Matthieu Udol, à l'attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, à Florian Thauvin et à Corentin Tolisso. Le capitaine de l' OL part de loin puisque Didier Deschamps ne l'a plus sélectionné depuis l'Euro 2020 en 2021. Ce n'est pas faute d'être performant avec Lyon en Ligue 1.

Dugarry ne prend pas Tolisso au Mondial

Une mise à l'écart qui irrite de nombreux observateurs, convaincus par la polyvalence du milieu de terrain et son expérience énorme. Tolisso possède la forme du moment mais aussi le vécu d'un sacre mondial en Russie avec la bande à Deschamps. Sur RMC, Jérôme Rothen s'est amusé à confectionner une liste de 26 joueurs à appeler pour la Coupe du monde. Le néo-sélectionneur y inclus notamment le joueur lyonnais. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité, notamment auprès de Christophe Dugarry.

« Tolisso non, il y a du monde. Je ne rappelle pas Tolisso, même si ce qu’il fait à Lyon est exceptionnel. Bravo, c’est vraiment le leader de cette équipe, il est intelligent, il est brillant, il est tout ce que tu veux mais non. C’est fini, c’est passé, il y a d’autres bons joueurs jeunes », a lâché l'ancien attaquant de Bordeaux dans Rothen s'enflamme. Un avis d'autant plus impactant que Dugarry n'est pas connu pour être le meilleur ami de Didier Deschamps.

De quoi enterrer les derniers espoirs de Corentin Tolisso ? L'émergence d'une nouvelle génération incarnée par Manu Koné ou encore Khephren Thuram ne lui facilite pas les choses. Cependant, le sélectionneur des Bleus sait parfois changer d'avis si nécessaire. Le retour de Benzema en 2021 et la convocation de N'Golo Kanté en 2024 (alors qu'il jouait en Arabie Saoudite) prouvent qu'un Tolisso XXL en fin de saison peut toujours entrer dans l'avion pour l'Amérique.