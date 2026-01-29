ICONSPORT_283307_0148
Corentin Tolisso (OL)

EdF : Tolisso réconcilie Deschamps et Dugarry

Equipe de France29 janv. , 13:40
parMehdi Lunay
10
Etincelant à Lyon cette saison, Corentin Tolisso fait partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour convaincre Didier Deschamps de le prendre en Equipe de France. Le sélectionneur a un soutien surprise sur cette question.
Le sprint final vers le Mondial 2026 est lancé et plusieurs joueurs français pourraient faire basculer la hiérarchie en Equipe de France prochainement. On pense au latéral lensois Matthieu Udol, à l'attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, à Florian Thauvin et à Corentin Tolisso. Le capitaine de l'OL part de loin puisque Didier Deschamps ne l'a plus sélectionné depuis l'Euro 2020 en 2021. Ce n'est pas faute d'être performant avec Lyon en Ligue 1.

Dugarry ne prend pas Tolisso au Mondial

Une mise à l'écart qui irrite de nombreux observateurs, convaincus par la polyvalence du milieu de terrain et son expérience énorme. Tolisso possède la forme du moment mais aussi le vécu d'un sacre mondial en Russie avec la bande à Deschamps. Sur RMC, Jérôme Rothen s'est amusé à confectionner une liste de 26 joueurs à appeler pour la Coupe du monde. Le néo-sélectionneur y inclus notamment le joueur lyonnais. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité, notamment auprès de Christophe Dugarry.
« Tolisso non, il y a du monde. Je ne rappelle pas Tolisso, même si ce qu’il fait à Lyon est exceptionnel. Bravo, c’est vraiment le leader de cette équipe, il est intelligent, il est brillant, il est tout ce que tu veux mais non. C’est fini, c’est passé, il y a d’autres bons joueurs jeunes », a lâché l'ancien attaquant de Bordeaux dans Rothen s'enflamme. Un avis d'autant plus impactant que Dugarry n'est pas connu pour être le meilleur ami de Didier Deschamps.

Lire aussi

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuileOL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile
De quoi enterrer les derniers espoirs de Corentin Tolisso ? L'émergence d'une nouvelle génération incarnée par Manu Koné ou encore Khephren Thuram ne lui facilite pas les choses. Cependant, le sélectionneur des Bleus sait parfois changer d'avis si nécessaire. Le retour de Benzema en 2021 et la convocation de N'Golo Kanté en 2024 (alors qu'il jouait en Arabie Saoudite) prouvent qu'un Tolisso XXL en fin de saison peut toujours entrer dans l'avion pour l'Amérique.
10
Articles Recommandés
ICONSPORT_283382_0055
ASSE

ASSE : Larsonneur en danger ?

ICONSPORT_268698_0084
Ligue 1

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Roman Yaremchuk
OL

Accord imminent, l’OL attend sa troisième recrue

Fil Info

29 janv. , 15:00
ASSE : Larsonneur en danger ?
29 janv. , 14:30
L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL
29 janv. , 14:00
Accord imminent, l’OL attend sa troisième recrue
29 janv. , 13:30
Le PSG renforce son club satellite
29 janv. , 13:20
Nantes : 5 ME pour le buteur du Maroc, l'énorme deal
29 janv. , 13:10
L’OM et le PSG se ratent, Canal+ a adoré
29 janv. , 13:00
OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite
29 janv. , 12:40
4 recrues à l'OL, la folie est en marche

Derniers commentaires

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

tu parle, s'ils étaient passé ils n'auraient fait que 2 matchs de plus

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

il est plutot lucide meme nous on a pas le niveau ldc et pendant la meme periode on a fait 2 demi de la competition

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Apres être éliminé en demi finale d'une coupe d'europe et ne pas passer les poules c'est encore autre chose. Mais j'avoue que c'était tout aussi rageant. Mais bon je suis pas comme Red13 qui essaye toujours de trouver des excuses à tout. J'ai accepté totalement la défaite et j'en voulai a mort ne pas avoir vu Matic.

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

un club qui arrive en 8eme regulierement a deja un meilleur niveau de ldc qu'un club qui n'y arrive jamais

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

Ça y est t'es tout vexé (toujours aucun argument d'ailleurs) et tu vas insulter les supporters du PSG en essayant de faire croire qu'ils ne supportent le PSG que depuis QSI... Roh mais tu es un vrai frustré en fait 🤣 Que veux tu je n'y peux rien si les faits sont têtus avec l'OM sur ces 32 dernières années (ça n'a rien d'un troll: d'ailleurs plusieurs sites spécialisés supportant l'OM ne font que dire la même chose que moi ... Mais bon ça doit là aussi être des trolls marseillais qui s'auto-troll c'est ça?) . Maintenant continue de te voiler la face après tout ça peut être le mieux pour toi vu que tu n'arrives pas à faire face au monde réel 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading