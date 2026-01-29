Roman Yaremchuk

Accord imminent, l’OL attend sa troisième recrue

OL29 janv. , 14:00
parEric Bethsy
5
Après les signatures d’Endrick et de Noah Nartey, l’Olympique Lyonnais va accueillir sa troisième recrue de l’hiver. Sauf revirement de situation, l’attaquant de l’Olympiakos Roman Yaremchuk sera bientôt intégré à l’effectif de Paulo Fonseca.
Ça se confirme, Roman Yaremchuk se rapproche encore un peu plus de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien cherche un nouvel attaquant dont les qualités complèteront celles d’Endrick. Et c’est le profil de l’Ukrainien qui a été choisi. Comme indiqué cette semaine, les dirigeants des Gones tentent de conclure un prêt avec option d’achat avec l’Olympiakos. Un accord semblait déjà en bonne voie et ce jeudi, le journaliste grec Giannis Chorianopoulos affirme que l’avant-centre âgé de 30 ans est désormais proche de Lyon.
Aucun montant n’est évoqué pour le moment mais l’option d’achat ne devrait pas monter très haut. Sur le site de Transfermarkt, l’ancien joueur du Dynamo Kiev et de Benfica est seulement valorisé à 2,5 millions d’euros. Une somme abordable pour l’Olympique Lyonnais malgré ses difficultés financières toujours d’actualité. Sauf revirement de situation, Roman Yaremchuk viendra donc compenser le départ de Martin Satriano, prêté du côté de Getafe. L’international ukrainien pourrait devenir un élément important de l’effectif en tant que seule véritable pointe, Endrick étant davantage utilisé sur un côté.

Roman Yaremchuk à l’OL, attention à l'arnaqueRoman Yaremchuk à l’OL, attention à l'arnaque
Reste à savoir à quel niveau évoluera le prochain renfort rhodanien. Cette saison, le joueur de l’Olympiakos n’a pas vraiment crevé l’écran. Ses cinq petites titularisations et son départ en prêt accepté montrent bien que la formation grecque n’y tient pas particulièrement. Il faut dire que Roman Yaremchuk n’a inscrit que quatre buts cette saison, tous marqués en coupe nationale. Impossible pour lui d’ouvrir son compteur en Ligue des Champions puisqu’il n’est apparu qu’une fois en C1, c’était pour jouer 12 minutes contre le FC Barcelone (défaite 6-1) en octobre dernier. Pas de quoi refroidir les décideurs lyonnais.
5
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading