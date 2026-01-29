ICONSPORT_280969_0194 (1)

Nantes : 5 ME pour le buteur du Maroc, l'énorme deal

FC Nantes29 janv. , 13:20
parCorentin Facy
Désireux de renforcer son effectif pour éviter une dramatique relégation en Ligue 2, le FC Nantes pourrait frapper un énorme coup dans les derniers instants du mercato en activant la piste Ayoub El Kaabi.
Les dirigeants du FC Nantes sont très actifs sur le marché des transferts. Il faut dire que le classement des Canaris, actuellement 16es de Ligue 1, n’inspire pas vraiment à l’optimisme et oblige Waldemar Kita à faire bouger les choses pour renforcer son équipe. Cabella, Machado ou encore Guilbert et bientôt Kaba ont rejoint le pensionnaire de La Beaujoire. Ahmed Kantari peut être satisfait du travail déjà effectué par sa direction sur ce marché des transferts, car il est rare de voir un club bouger autant en plein mois de janvier.
L’entraîneur du FC Nantes espère néanmoins voir débarquer un attaquant d’ici le 2 février prochain. Le profil d’un ailier droit a souvent été évoqué mais contre toute attente, c’est finalement un pur numéro neuf qui pourrait poser ses valises en Loire-Atlantique. Le FC Nantes ne s’interdit pas de frapper un énorme coup puisque selon le média marocain DM Sport, les dirigeants nantais sont très chauds pour faire venir Ayoub El Kaabi, le buteur titulaire du Maroc à la dernière Coupe d’Afrique des Nations.
« Auteur d'une CAN 2025 remarquée, le serial buteur de l'Olympiakos affole les compteurs et les recruteurs. Le FC Nantes et le SCO Angers sont sur les rangs pour attirer l'international marocain dès cet hiver, jugé très bon marché au vu du rapport prix/rendement » explique le média sur X avant de conclure. « L'opération pourrait se négocier autour de 5 millions d'euros. Pour info, le joueur souhaite rester à l'Olympiakos et ne veut pas prendre le risque de chambouler sa situation à quelques mois de la Coupe du monde » écrivent nos confrères marocains.

Nantes rêve d'Ayoub El Kaabi

Autant dire qu’à un tel prix, Nantes n’hésitera pas à foncer sur le buteur marocain de l’Olympiakos. Malgré la concurrence d’Angers, qui s’intéresse à El Kaabi pour compenser un potentiel départ de Sidiki Chérif, Nantes semble avoir une longueur d’avance et pourrait se renforcer de manière considérable avec un tel buteur. Reste à voir si de son côté, le joueur de 32 ans sera tenté par une aventure à Nantes alors que des offres plus attractives sportivement et financièrement pourraient lui être transmises après sa CAN aboutie avec le Maroc.
Derniers commentaires

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

tu parle, s'ils étaient passé ils n'auraient fait que 2 matchs de plus

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

il est plutot lucide meme nous on a pas le niveau ldc et pendant la meme periode on a fait 2 demi de la competition

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Apres être éliminé en demi finale d'une coupe d'europe et ne pas passer les poules c'est encore autre chose. Mais j'avoue que c'était tout aussi rageant. Mais bon je suis pas comme Red13 qui essaye toujours de trouver des excuses à tout. J'ai accepté totalement la défaite et j'en voulai a mort ne pas avoir vu Matic.

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

un club qui arrive en 8eme regulierement a deja un meilleur niveau de ldc qu'un club qui n'y arrive jamais

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

Ça y est t'es tout vexé (toujours aucun argument d'ailleurs) et tu vas insulter les supporters du PSG en essayant de faire croire qu'ils ne supportent le PSG que depuis QSI... Roh mais tu es un vrai frustré en fait 🤣 Que veux tu je n'y peux rien si les faits sont têtus avec l'OM sur ces 32 dernières années (ça n'a rien d'un troll: d'ailleurs plusieurs sites spécialisés supportant l'OM ne font que dire la même chose que moi ... Mais bon ça doit là aussi être des trolls marseillais qui s'auto-troll c'est ça?) . Maintenant continue de te voiler la face après tout ça peut être le mieux pour toi vu que tu n'arrives pas à faire face au monde réel 🤣

