Nantes : 5 ME pour le buteur du Maroc, l'énorme deal

Désireux de renforcer son effectif pour éviter une dramatique relégation en Ligue 2, le FC Nantes pourrait frapper un énorme coup dans les derniers instants du mercato en activant la piste Ayoub El Kaabi.

Les dirigeants du FC Nantes sont très actifs sur le marché des transferts. Il faut dire que le classement des Canaris, actuellement 16es de Ligue 1 , n’inspire pas vraiment à l’optimisme et oblige Waldemar Kita à faire bouger les choses pour renforcer son équipe. Cabella, Machado ou encore Guilbert et bientôt Kaba ont rejoint le pensionnaire de La Beaujoire. Ahmed Kantari peut être satisfait du travail déjà effectué par sa direction sur ce marché des transferts, car il est rare de voir un club bouger autant en plein mois de janvier.

L’entraîneur du FC Nantes espère néanmoins voir débarquer un attaquant d’ici le 2 février prochain. Le profil d’un ailier droit a souvent été évoqué mais contre toute attente, c’est finalement un pur numéro neuf qui pourrait poser ses valises en Loire-Atlantique. Le FC Nantes ne s’interdit pas de frapper un énorme coup puisque selon le média marocain DM Sport, les dirigeants nantais sont très chauds pour faire venir Ayoub El Kaabi, le buteur titulaire du Maroc à la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

« Auteur d'une CAN 2025 remarquée, le serial buteur de l'Olympiakos affole les compteurs et les recruteurs. Le FC Nantes et le SCO Angers sont sur les rangs pour attirer l'international marocain dès cet hiver, jugé très bon marché au vu du rapport prix/rendement » explique le média sur X avant de conclure. « L'opération pourrait se négocier autour de 5 millions d'euros. Pour info, le joueur souhaite rester à l'Olympiakos et ne veut pas prendre le risque de chambouler sa situation à quelques mois de la Coupe du monde » écrivent nos confrères marocains.

Nantes rêve d'Ayoub El Kaabi

Autant dire qu’à un tel prix, Nantes n’hésitera pas à foncer sur le buteur marocain de l’Olympiakos. Malgré la concurrence d’Angers, qui s’intéresse à El Kaabi pour compenser un potentiel départ de Sidiki Chérif, Nantes semble avoir une longueur d’avance et pourrait se renforcer de manière considérable avec un tel buteur. Reste à voir si de son côté, le joueur de 32 ans sera tenté par une aventure à Nantes alors que des offres plus attractives sportivement et financièrement pourraient lui être transmises après sa CAN aboutie avec le Maroc.