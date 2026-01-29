ICONSPORT_274641_0247
L'OM et le PSG se ratent, Canal+ a adoré

Si l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont passé une mauvaise soirée mercredi, Canal+ s’est régalé. Le diffuseur français de la Ligue des Champions a réalisé de bonnes audiences. Très attendu, son multiplex à 18 matchs a réuni en moyenne 985 000 téléspectateurs d’après les chiffres dévoilés par Médiamétrie. En comptant l’ensemble des rencontres diffusées sur ses différents canaux, la chaîne cryptée a même attiré un total de 2,2 millions d’abonnés.
Outre le multiplex, la grande majorité des téléspectateurs était évidemment concentrée sur les matchs Bruges-OM (3-0), PSG-Newcastle (1-1) ou encore Monaco-Juventus Turin (0-0). A noter que la meilleure audience de Canal+ durant cette phase de ligue remonte au 16 septembre, date du choc entre le Real Madrid et l’OM (2-1) visionné par 2,1 millions de personnes en moyenne. Un score supérieur au 1,88 million de téléspectateurs enregistrés pour Barça-PSG (1-2) le 1er octobre.
Derniers commentaires

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Apres être éliminé en demi finale d'une coupe d'europe et ne pas passer les poules c'est encore autre chose. Mais j'avoue que c'était tout aussi rageant.

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

un club qui arrive en 8eme regulierement a deja un meilleur niveau de ldc qu'un club qui n'y arrive jamais

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

Ça y est t'es tout vexé (toujours aucun argument d'ailleurs) et tu vas insulter les supporters du PSG en essayant de faire croire qu'ils ne supportent le PSG que depuis QSI... Roh mais tu es un vrai frustré en fait 🤣 Que veux tu je n'y peux rien si les faits sont têtus avec l'OM sur ces 32 dernières années (ça n'a rien d'un troll: d'ailleurs plusieurs sites spécialisés supportant l'OM ne font que dire la même chose que moi ... Mais bon ça doit là aussi être des trolls marseillais qui s'auto-troll c'est ça?) . Maintenant continue de te voiler la face après tout ça peut être le mieux pour toi vu que tu n'arrives pas à faire face au monde réel 🤣

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

Il en connait plus que toi visiblement...

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

Roh tu crois vraiment que le traiter d'incel va rendre ton argumentation plus crédible? Marguerite c'est un hommage pas une insulte, marguerite c'est la vache la plus connue (comme quoi tu vois le mal partout), tu me fais penser à elle, bête a manger du foin, mais brave au fond, tout comme toi 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

