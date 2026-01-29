L’OM et le PSG se ratent, Canal+ a adoré

Apres être éliminé en demi finale d'une coupe d'europe et ne pas passer les poules c'est encore autre chose. Mais j'avoue que c'était tout aussi rageant.
un club qui arrive en 8eme regulierement a deja un meilleur niveau de ldc qu'un club qui n'y arrive jamais
Ça y est t'es tout vexé (toujours aucun argument d'ailleurs) et tu vas insulter les supporters du PSG en essayant de faire croire qu'ils ne supportent le PSG que depuis QSI... Roh mais tu es un vrai frustré en fait 🤣 Que veux tu je n'y peux rien si les faits sont têtus avec l'OM sur ces 32 dernières années (ça n'a rien d'un troll: d'ailleurs plusieurs sites spécialisés supportant l'OM ne font que dire la même chose que moi ... Mais bon ça doit là aussi être des trolls marseillais qui s'auto-troll c'est ça?) . Maintenant continue de te voiler la face après tout ça peut être le mieux pour toi vu que tu n'arrives pas à faire face au monde réel 🤣
Il en connait plus que toi visiblement...
Roh tu crois vraiment que le traiter d'incel va rendre ton argumentation plus crédible? Marguerite c'est un hommage pas une insulte, marguerite c'est la vache la plus connue (comme quoi tu vois le mal partout), tu me fais penser à elle, bête a manger du foin, mais brave au fond, tout comme toi 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
📈2.2M tlsp ont suivi cette incroyable dernière journée de la saison régulière de @ChampionsLeague sur les chaînes CANAL+ 🙃Qui aurait imaginé un tel dénouement pour le Grand Multiplex ? 🔜RDV ce vendredi 11h45 pour le tirage au sort des Barrages sur CANAL+