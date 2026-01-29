Le PSG renforce son club satellite

tu parle, s'ils étaient passé ils n'auraient fait que 2 matchs de plus
il est plutot lucide meme nous on a pas le niveau ldc et pendant la meme periode on a fait 2 demi de la competition
Apres être éliminé en demi finale d'une coupe d'europe et ne pas passer les poules c'est encore autre chose. Mais j'avoue que c'était tout aussi rageant. Mais bon je suis pas comme Red13 qui essaye toujours de trouver des excuses à tout. J'ai accepté totalement la défaite et j'en voulai a mort ne pas avoir vu Matic.
un club qui arrive en 8eme regulierement a deja un meilleur niveau de ldc qu'un club qui n'y arrive jamais
Ça y est t'es tout vexé (toujours aucun argument d'ailleurs) et tu vas insulter les supporters du PSG en essayant de faire croire qu'ils ne supportent le PSG que depuis QSI... Roh mais tu es un vrai frustré en fait 🤣 Que veux tu je n'y peux rien si les faits sont têtus avec l'OM sur ces 32 dernières années (ça n'a rien d'un troll: d'ailleurs plusieurs sites spécialisés supportant l'OM ne font que dire la même chose que moi ... Mais bon ça doit là aussi être des trolls marseillais qui s'auto-troll c'est ça?) . Maintenant continue de te voiler la face après tout ça peut être le mieux pour toi vu que tu n'arrives pas à faire face au monde réel 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
🚨🔴🔵Excl Yoram Zague va signer à Eupen après l’arrêt de son prêt au FC Copenhague. Le Titi va être prêté jusqu’à la fin de la saison au club récemment racheté par QSI. L’arrière droit est attendu en Belgique aujourd’hui.