ASSE : Larsonneur en danger ?

L’AS Saint-Etienne traverse une période floue. Son entraîneur Eirik Horneland est sur la sellette après la défaite à Reims samedi dernier. Interrogé après la rencontre Gautier Larsonneur a eu des mots forts au micro de BeIN Sports. Des mots qui n’ont pas plu à tout le monde.

« Sincèrement, ça me fait mal au cœur d'être capitaine de cette équipe quand on voit ce que l'on propose et qu'on voit tous les gens qui se bougent le cul pour venir nous supporter, » a constaté Gautier Larsonneur samedi dernier au micro de BeIN Sports. Le portier de l’ a constaté Gautier Larsonneur samedi dernier au micro de BeIN Sports. Le portier de l’ AS Saint-Etienne n’a pas mâché ses mots après la défaite à Reims comptant pour la 20e journée de Ligue 2 . Un revers qui plonge le club du Forez dans le doute. Mais cette phrase du dernier rempart stéphanois n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Patrick Guillou n’a pas apprécié.

Saint-Etienne, un capitaine qui ne rassure pas

Ancien joueur de l’ASSE et désormais consultant sur BeIN Sports, Patrick Guillou s’est exprimé sur la sortie de Larsonneur dans l’émission Sainté Night Club du média Peuple Vert. « Sincèrement, si tu as mal au cœur d’être capitaine de cette équipe, la première chose à faire c’est de rendre ton brassard. Si c’est à chaud parce qu’il vient de discuter avec les supporters et qu’il essaye de leur passer la crème en disant, je me désolidarise de mes potes et je fais plaisir aux Magic et aux Green, il est encore dans le faux, » décrit-il dans un premier temps avant de poursuivre. « J’espère que personne de ses coéquipiers a entendu ça avant qu’il rentre dans le vestiaire. Même si maintenant, j'ai passé l’âge, si un de mes partenaires me met dans la sauce comme ça, en se désolidarisant et en pointant du doigt les copains, ce n’est pas de ma faute… En tant que capitaine, tu dois tenir le navire et le manche jusqu’au bout du bout », conclut-il. Sous pression, l’ASSE doit repartir de l’avant. Ce samedi, les Verts reçoivent Boulogne en championnat. Une occasion pour Horneland de se donner du sursis.