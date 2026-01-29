ICONSPORT_283382_0055

ASSE : Larsonneur en danger ?

ASSE29 janv. , 15:00
parNathan Hanini
L’AS Saint-Etienne traverse une période floue. Son entraîneur Eirik Horneland est sur la sellette après la défaite à Reims samedi dernier. Interrogé après la rencontre Gautier Larsonneur a eu des mots forts au micro de BeIN Sports. Des mots qui n’ont pas plu à tout le monde.
« Sincèrement, ça me fait mal au cœur d'être capitaine de cette équipe quand on voit ce que l'on propose et qu'on voit tous les gens qui se bougent le cul pour venir nous supporter, » a constaté Gautier Larsonneur samedi dernier au micro de BeIN Sports. Le portier de l’AS Saint-Etienne n’a pas mâché ses mots après la défaite à Reims comptant pour la 20e journée de Ligue 2. Un revers qui plonge le club du Forez dans le doute. Mais cette phrase du dernier rempart stéphanois n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Patrick Guillou n’a pas apprécié.

Saint-Etienne, un capitaine qui ne rassure pas

Ancien joueur de l’ASSE et désormais consultant sur BeIN Sports, Patrick Guillou s’est exprimé sur la sortie de Larsonneur dans l’émission Sainté Night Club du média Peuple Vert. « Sincèrement, si tu as mal au cœur d’être capitaine de cette équipe, la première chose à faire c’est de rendre ton brassard. Si c’est à chaud parce qu’il vient de discuter avec les supporters et qu’il essaye de leur passer la crème en disant, je me désolidarise de mes potes et je fais plaisir aux Magic et aux Green, il est encore dans le faux, » décrit-il dans un premier temps avant de poursuivre. « J’espère que personne de ses coéquipiers a entendu ça avant qu’il rentre dans le vestiaire. Même si maintenant, j'ai passé l’âge, si un de mes partenaires me met dans la sauce comme ça, en se désolidarisant et en pointant du doigt les copains, ce n’est pas de ma faute… En tant que capitaine, tu dois tenir le navire et le manche jusqu’au bout du bout », conclut-il. Sous pression, l’ASSE doit repartir de l’avant. Ce samedi, les Verts reçoivent Boulogne en championnat. Une occasion pour Horneland de se donner du sursis.
Derniers commentaires

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Ba dans un sens, sa peut aussi les assomer et il peuvent tres bien se planter ce week end (cest qu'un example bien sur) surtout qu'il joue vs le PFC a l'exterieur, ce qui n'est pas simple non plus

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

Je pensais que l'OM allait se qualifier, même un nul contre Brugges, je ne pensais pas qu'ils allaient se prendre une taule comme ça. Un OM irrégulier cette saison. Peu importe en tout cas je suis très content qu'on puisse jouer l'Europa à fond, parce que les ambitions sont claires, aller au bout et finir dans les 4 premiers du classement, ce qui, au vu de notre budget et difficultés financières, serait magnifique. Je suis juste un peu stressé par les blessés qui s'accumulent, en espérant que les joueurs récupèrent vite

L'OM éliminé, très mauvaise nouvelle pour l'OL

j'adore ton humour discret

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

Ce n'est pas ce qu'il dit, mais tu as raison passons. C'est quoi le niveau ldc? Sérieusement? C'est de passer les barrages? Au moins les 1/4? Et combien de fois en 10 ans? C'est trop flou et fluctuant comme considération. Même en étant honnête on n'aura pas tous les mêmes attentes. Un club de ldc c'est selon moi un club qui y participe régulièrement. Sur les 10 dernières années on y est 3 fois, et 5 fois en europa. Mais la tendance la plus récente c'est la ldc. Après le parcours, perso, ça ne veux pas dire grand chose, j'ai surtout l'impression que c'est au niveau mental que ça coince en ldc. Il y a sans doute moins de pression dans les têtes en europa. Enfin, c'est ma lecture... Et vous c'est pareil de mon point de vue. Vous êtes bien parti pour faire un bon parcours, et ça sera la deuxième année consécutive. Un palier peut-être franchi pour viser plus haut. Et je vous le souhaite.

OM : 1 milliard d'euros dilapidé, McCourt prend la fuite

non un club de ldc c'est un club qui passe en 8eme regulierement ..faire de la figuration apres s'y etre qualifier ne fait pas de toi un club fait pour cette competition

