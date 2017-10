EdF : Tolisso plutôt que Rabiot, Courbis s'étouffe presque

Dans : Equipe de France, PSG, OL.

Si l'on en croit les dernières indiscrétions, Didier Deschamps pourrait faire jouer Corentin Tolisso plutôt qu'Adrien Rabiot ce samedi soir contre la Bulgarie. Et cela même si le milieu de terrain est en pleine bourre avec le PSG là où Corentin Tolisso est plus dans le dur avec le Bayern Munich. Mais le sélectionneur semble vouloir faire confiance à l'ancien lyonnais, ce qui laisser Rolland Courbis dubitatif.

Car pour l'ancien entraîneur, Adrien Rabiot a quand même montré des belles choses depuis le début de la saison. « Je vois des idées qui me surprennent. Par exemple, se priver de Rabiot en ce moment, ce n’est quand même pas évident. Tolisso, c’est une surprise. Souhaitons à Didier qu’il soit inspiré et que ce soit une bonne surprise. Rabiot, nous le voyons régulièrement. Tolisso, un peu moins. Didier, c’est son métier, a dû regarder tous les matchs de Tolisso et pense que c’est mieux de l’aligner lui plutôt que Rabiot. C’est surprenant mais constatons-le et faisons-lui confiance... », explique, sur RMC, Rolland Courbis, qui ne souhaite pas polémiquer avant un match d’une importance énorme.