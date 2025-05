EdF ‍: Tolisso de retour, Deschamps va craquer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps annoncera ce mercredi sa liste de joueurs pour le final four de la Ligue des Nations. Rien n’est encore acté mais Corentin Tolisso pourrait effectuer son grand retour en équipe de France.

L’équipe de France affrontera l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations le jeudi 5 juin prochain avant de disputer le match pour la troisième place ou la finale le dimanche 8 juin. Deux affiches que pourraient disputer… Corentin Tolisso. Brillant cette saison avec l’Olympique Lyonnais, le champion du monde 2018 n’a jamais été aussi proche de faire son retour avec les Bleus. A en croire les informations de RMC, les excellentes prestations du vice-capitaine de l’OL n’ont pas échappé à Didier Deschamps, qui hésitait encore ces dernières heures sur la présence ou non de « Coco » Tolisso dans sa liste.

Un immense honneur de voir ce terrain de football, où j’ai tant joué durant ma jeunesse, porter aujourd’hui mon nom ⚽🙏

Encore plus fier qu’il se trouve juste à côté de celui de Rémi Garde, mon tout premier entraîneur, au cœur du complexe sportif Jean-Michel Aulas.

Un lieu… pic.twitter.com/oGYaSlDt75 — Corentin Tolisso (@CorentinTolisso) May 20, 2025

Le Lyonnais pourrait profiter de l’absence d’Eduardo Camavinga (blessé) et des hésitations du staff au sujet de Mattéo Guendouzi pour effectuer son retour. Au milieu de terrain, il pourrait ainsi accompagner Aurélien Tchouaméni, Manu Koné et Adrien Rabiot, jugés indiscutables au sein du staff ainsi que Warren Zaïre-Emery, qui conserve la confiance de Didier Deschamps. Tout pourrait finalement se jouer entre Corentin Tolisso et Boubacar Kamara pour la dernière place au milieu de terrain. La radio explique en revanche que pour Rayan Cherki, il faudra sans doute attendre encore un peu.

Désiré Doué, le nouveau chouchou de Deschamps

En effet, les places sont chères en attaque et Didier Deschamps n’a aucun forfait à déplorer. Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise seront de la partie et il y a fort à parier que Désiré Doué soit lui aussi de retour pour un second rassemblement. Il n’y aurait alors pas de place pour Rayan Cherki, même si le staff est certain que l’heure viendra pour le meneur de jeu de l’OL, auteur de 8 buts et de 11 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Il n’y a plus longtemps à attendre pour avoir toutes les réponses à ces questions puisque Didier Deschamps annoncera officiellement sa liste ce mercredi pour le final four de la Ligue des Nations.