EdF : Thierry Henry avec la Belgique, Gilles Verdez hurle au scandale

La demi-finale de Coupe du monde entre la France et la Belgique aura forcément une saveur particulière pour Thierry Henry.

L’ancien champion du monde avec les Bleus est depuis quelques mois l’entraineur adjoint de Roberto Martinez, en charge notamment, et avec réussite, du secteur offensif de la Belgique. Très apprécié au sein des Diables Rouges, celui qui est également consultant TV en Angleterre pendant la saison de Premier League, aura forcément un pincement au cœur au moment d’affronter l’équipe de France. Mais cela fait partie des risques du métier, et « Titi » ne sera pas le premier à défendre sur le banc les couleurs d’une sélection qui sera opposée à celle de son pays. Pour Gilles Verdez en revanche, c’est quasiment la fin du monde et le polémiste de Cnews demande à Henry d’arrêter d’entrainer la Belgique pour ce match.

« Thierry Henry, ce qu’il est en train de faire là, c’est scandaleux. Je vous le dis, c’est scandaleux. Vous ne pouvez pas combattre pour votre pays. Il devrait se mettre en retrait sur ce match. Il se met en retrait quelques jours, il ne participe pas à cette rencontre. On est d’abord des Français avant d’être des footballeurs. Il va lutter contre la France, après tout ce que la France lui a donné ? », a balancé un Gilles Verdez, qui ne doit pourtant pas ignorer que les exemples de ce type sont nombreux, et n’ont jamais porté à discussions. Ne serait-ce que lorsque, en 2002, le Sénégal de Bruno Metsu avait éliminé la France de la Coupe du monde, ou plus récemment dans ce mondial, quand l’Iran de Carlos Queiroz a failli sortir le Portugal, sans parler de la victoire du Chili de Sampaoli en finale de la Copa America face à l'Argentine...