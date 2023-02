EdF : Théo Hernandez brise le silence et fait un terrible aveu

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'AC Milan a retrouvé le chemin de la victoire en Serie A avec un succès à domicile (1-0) face au Torino. Un but d'Olivier Giroud aura suffi au bonheur des joueurs lombards.

L'AC Milan fait partie de ces équipes qui n'y arrivent plus forcément depuis le début de l'année 2023. Les Lombards passent par des importantes périodes de doutes. Ce vendredi soir, les Rossoneri se devaient de réagir après trois revers de suite en Serie A. Si tout n'a pas été parfait, l'AC Milan a néanmoins su glaner les trois points de la victoire. Olivier Giroud a été le seul buteur de la rencontre à l'heure de jeu. L'attaquant tricolore était titulaire pour cette rencontre, tout comme son compatriote Théo Hernandez. Les deux joueurs retrouvent le rythme après avoir dû digérer la défaite en finale de la Coupe de monde contre l'Argentine.

Hernandez avoue un coup de mou après la finale de la Coupe du monde

❌ Theo Hernandez's goal was not selected for the Puskas Award..pic.twitter.com/vCK9hQoR2z — Milan Posts 🏆🇮🇹 (@MilanPosts) February 11, 2023

D'ailleurs, devant la presse et DAZN, Théo Hernandez n'a pas mis de côté ce sujet pour expliquer ses difficultés en 2023, évoquant même une fatigue mentale importante : « Après le Mondial, c'est vrai que j'ai connu une baisse de moral, mais maintenant je pense que je suis de retour. Ce sont trois points importants. On arrivait de plusieurs matches où on n'avait pas su bien jouer, mais avec cette victoire, je pense qu'on repart de l'avant. On est une équipe forte, unie, nous allons de l'avant ». L'ancien joueur du Real Madrid n'est pas le seul joueur des Bleus à avoir connu un trou d'air ces dernières semaines. De quoi mettre de nouveau en lumière les problèmes de santé mentale dans le monde du football, surtout avec l'enchainement des rencontres. Si certains ont des facilités pour en parler, ce n'est pas le cas de tout le monde.