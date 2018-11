EdF : Thauvin sifflé, le Stade de France se rattrape

Dans : Equipe de France.

Remplaçant au moment du coup d’envoi face à l’Uruguay, Florian Thauvin est rapidement entré en jeu à la place de Kylian Mbappé, sorti sur blessure.

Le Marseillais, qui n’a pas vraiment eu le temps de s’échauffer, n’a en tout cas pas été mis dans les meilleures dispositions puisqu’il a été sifflé par le public à son entrée en jeu. Aucun doute possible, « Flotov » payait ainsi son statut de joueur de l’OM dans l’enceinte de la banlieue parisienne. Une vieille rivalité qui ne grandit pas vraiment les siffleurs, et qui n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité au sein du Stade de France. Car juste après les sifflets, les supporters tricolores ont scandé le nom de Florian Thauvin, histoire de rappeler que certains savaient faire la part des choses entre la rivalité PSG-OM, et le maillot tricolore.