EdF : Thauvin entre et marque, quel but !

ouin ouin
Tu en rates jamais une pour te ridiculiser mon petit hibernatus
C est toi qui est KO debout avec les buts de - Mbappe - Rabiot - Thauvin Je dirais meme un KO technique et un Karma d anthologie RIRES Simple comme bonjour
Je te pose la question. Mbappé et Kolo Muani ont été hués au Vélodrome avec les bleus, était ce par des haineux complexés ? Une simple question te met mal à l'aise et défait par KO. C'est facile.
je dirai que Thauvin a marqué un superbe but, que les milieux ont fait le taf, qu'on avait pas besoin de Tolisso, et que donc DD avait raison, un fois de plus... tu te sens pas un peu ridicule maintenant ? mdr mdr (comme tu dis) ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
84' ⚽🤯 Surprise au Parc des Princes ! À peine entré en jeu, Florian Thauvin inscrit un magnifique but ! Et ça fait 3-0 pour nos Bleus ! #FRAAZE > Suivez la rencontre en direct sur @tf1 et @tf1plus : l.tf1.fr/EURO2025TF1