EdF : Thauvin entre et marque, quel but !

Florian Thauvin a réussi son retour en équipe de France. Absent de l’équipe de France depuis cinq ans, le joueur du RC Lens a remplacé un Kylian Mbappé blessé et il a réussi à inscrire un but sur son deuxième ballon. Ce deuxième but en sélection pour l’ancien marseillais, qui avait marqué en juin 2019 la dernière fois face à Andorre, a fait se soulever le public du Parc des Princes. Il s'agit en effet d'un splendide ciseau au coeur de la surface. Et Thauvin a aussi marqué quelques points aux yeux de Didier Deschamps au coeur des Bleus si peu efficaces offensivement.