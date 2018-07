EdF : Stuttgart part en sucette pour Benjamin Pavard

Dans : Equipe de France, Bundesliga.

L’Allemagne étant éliminée dès le premier tour, ce qui reste un choc au pays du champion du monde en titre, l’engouement pour le Mondial n’a pas non plus totalement disparu. La preuve avec cette vidéo de soutien publiée par le club de Stuttgart, en hommage à son défenseur Benjamin Pavard, véritable révélation de cette Coupe du monde, et auteur en plus d’un but d’exception face à l’Argentine. Tout le groupe du VfB s’y est mis pour souhaiter bonne chance au défenseur français, et même entonner en cœur sa chanson dédicacée qui cartonne en ce moment.