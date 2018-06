EdF : « Six ans de Deschamps pour jouer comme Sunderland »

Dans : Equipe de France.

Souvent critiqué pour le peu de fond de jeu de son équipe, Didier Deschamps n’y échappera pas après la victoire face au Pérou.

Avec six points en deux matchs, les Bleus ont accompli leur mission en cette première phase, ce qui n’est pas le cas de tout le monde chez les favoris ou les outsiders. Mais au niveau du jeu, après une première période intéressante, tout s’est écroulé et les Français ont passé 45 minutes à défendre, gagner du temps et mettre des longs ballons devant. De quoi interpeller les suiveurs des Bleus, et notamment le journaliste de L’Equipe Hugo Guillemet, qui compare le jeu des Tricolores à celui d'une équipe de D2 anglaise.

on reste derrière et on envoie des ballons aériens sur un grand devant, 6ans de deschamps pr mettre en place la tactique de Sunderland — hugo (@hugoguillemet) 21 juin 2018

Le vide intersidéral > Le jeu de l’Equipe de France. #FranciaPeru — Sacha Tavolieri ⚽️ (@sachatavolieri) 21 juin 2018