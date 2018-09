EdF : Si vous en doutiez, tout le monde aime Ngolo Kanté

Dans : Equipe de France, Premier League, Foot Europeen.

Lundi soir à Londres, Ngolo Kanté était présent à la grande cérémonie « The Best », organisée par la FIFA.

Et pour cause, l’international français a été sélectionné dans le onze mondial de l’année, aux côtés des stars que sont Luka Modric, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi et Sergio Ramos. Interviewé au cours de la soirée, le milieu défensif de Chelsea a même reçu une standing ovation de la part des nombreuses personnalités présentes sur place.

« C’est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix, d’être dans l’équipe type. Je suis très heureux ce soir » avait simplement commenté, timide (comme toujours), l’international français. Et comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, cela a beaucoup plu à plusieurs Français présents sur place : Laurent Blanc, Didier Deschamps ou encore Zinedine Zidane, tous sur leur 31 pour cette grande soirée de récompenses du football mondial.