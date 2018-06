EdF : Sévérac révèle le Français qui fera tomber l’Argentine

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Les choses sérieuses vont débuter pour l’équipe de France, qui affrontera l’Argentine ce samedi pour une place en quart de finale de la Coupe du monde.

Au début de la compétition, il s’agissait de l’adversaire à éviter, mais les difficultés de la bande à Leo Messi contre l’Islande, la Croatie et le Nigéria ont largement modéré cette impression. Les Bleus auront leur mot à dire dans un match où la clé sera entre les mains de Didier Deschamps. Pour Dominique Sévérac, le sélectionneur sait comment aborder et surtout remporter un tel match couperet, et il sera décisif pour faire en sorte que la France passe.

« La température monte autour du sélectionneur, critiqué sur le jeu peu enthousiasmant des Bleus. Il le sait. Mais depuis son passage à la Juventus en tant joueur, il n’a qu’une obsession : passer, se qualifier, gagner. Il connait déjà̀ tout de l’Argentine avec son staff. Si son homologue Sampaoli est présenté comme un esthète, lui pense faire la différence avec sa tactique, en inventant des obstacles qu’il mettra sur la route adverse. Il a tout prévu et croit savoir comment perturber la relation entre Messi et les autres, la clé́ pour évincer l’Argentine », a expliqué l’envoyé spécial du Parisien en Russie. Pas vraiment du genre à sortir des compos surprises, Didier Deschamps va surtout s’appuyer sur ses cadres pour éviter que le réveil de l’Argentine ne mette un terme à l’aventure des Bleus.