EdF : Ses joueurs ne l’écoutent pas, Deschamps les comprend

Par Eric Bethsy

En pleine préparation de sa liste pour la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps devra prendre des décisions importantes et difficiles. De nombreux joueurs seront forcément déçus. Et parmi eux, le sélectionneur de l’équipe de France pourrait en contacter certains pour une discussion quasi impossible.

Le grand jour approche pour Didier Deschamps. Bien avant le début de la compétition prévu le 20 novembre, le sélectionneur de l’équipe de France devra communiquer sa liste. L’annonce publique est effectivement programmée lors du journal TV de TF1 le mercredi 9 novembre. Autant dire que des dizaines d’internationaux tricolores seront devant leur télévision.

Quand Deschamps n'est pas écouté

Certains auront peut-être déjà appris la mauvaise nouvelle, soit à travers les médias, soit directement de la part de Didier Deschamps qui prend parfois la peine de contacter ses cadres non convoqués. « Si je préviens les joueurs avant l’annonce officielle ? Ça m'est arrivé de prévenir, a raconté le sélectionneur tricolore dans un entretien accordé à Brut. Forcément, si je préviens un joueur, c'est parce que je ne le prends pas. Je ne veux pas vous citer d'exemple, mais c'est forcément un joueur qui avait un certain vécu, à la limite un statut, de ne pas être confronté à mon annonce au 20h. »

Didier Deschamps, en interview exclusive sur Brut, s'exprime sur la polémique autour de la Coupe du monde au Qatar.

Retrouvez l'interview en intégralité jeudi sur Brut. pic.twitter.com/gPwbJOFnT4 — Brut FR (@brutofficiel) October 26, 2022

« (…) J'ai encore plus conscience avec l'expérience maintenant que, quand je l'appelle, le joueur, ce que je lui dis, ce n'est pas audible pour lui. Quel qu'il soit. Parce que pour lui, il doit y être, et comme il n’y est pas, je n'ai pas à me justifier, mais j'argumente, a expliqué Didier Deschamps. Je m'en suis rendu compte et non des moindres, qu’ils ne se rappellent pas de ce que je leur ai dit. Pour l'un d'entre eux, il m'a dit : "Non, mais coach, à ce moment-là, je ne pouvais rien entendre". » Certains joueurs blessés pourraient bien vivre cette situation dans les jours à venir.