EdF : Sauvé par Deschamps, Pogba se sent redevable

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Cadre de l’équipe de France, Paul Pogba est devenu un des lieutenants du sélectionneur Didier Deschamps au fil des années. Les deux hommes se sont rapprochés, notamment lorsque le milieu était en difficulté à Manchester United.

Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu sur le terrain, il n’est pas rare de voir Paul Pogba venir s’entretenir avec Didier Deschamps pendant un arrêt de jeu. La scène est même devenue habituelle entre le milieu de terrain et le sélectionneur de l’équipe de France, impliqués dans une discussion animée pendant le huitième de finale de l’Euro perdu contre la Suisse. Rien de grave pour Elton Mokolo, lequel estime que cet échange ne fait que souligner leur proximité.

Leur échange contre la Suisse

« Aujourd'hui, le relais tactique de Deschamps s'appelle Pogba, a commenté le journaliste du Club des 5. Deschamps a voulu minimiser ce qui s'est passé contre la Suisse. Parce qu'il ne faut pas oublier que le football est un sport avec des êtres humains. Quand on passe de 3-1 à 3-3, il peut arriver que des joueurs et un entraîneur se disent des choses. Ce n'est pas pour autant qu'ils se disputent et qu'il y a de la rancoeur, non. On est sur des échanges. Il y a eu un désaccord tactique. »

« Mais ça montre la considération de Deschamps pour Pogba, a poursuivi le spécialiste. C'est une avancée majeure par rapport aux premières années où l'on voyait Pogba qui était entre guillemets l'élève surdoué, mais que Deschamps était capable de sortir quand les choses devenaient sérieuses. Aujourd'hui, la mue de Pogba fait qu'il est le relais tactique de Deschamps. Le titre de champion du monde l'a beaucoup aidé. » Tout comme sa période difficile chez les Red Devils.

Pogba aurait pu sauter

« Paradoxalement, c'est pendant un moment très compliqué à Manchester United que Pogba et Deschamps se sont rapprochés. En 2020, Pogba avait attaqué sa saison de la mauvaise manière avec notamment le covid et des performances cataclysmiques à son échelle, a rappelé Elton Mokolo. On aurait pu penser qu'il sortirait de l'équipe type dans les matchs importants des Bleus. Mais Deschamps lui a fait confiance et Pogba ne l'a pas oublié. » Un management parfois critiqué, mais qui a encore permis au sélectionneur de relancer Antoine Griezmann.