EdF ‍: Samba rétrogradé, c’est une sanction de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A l’occasion du rassemblement en cours, Didier Deschamps a modifié sa hiérarchie des gardiens. Derrière le titulaire Mike Maignan, c’est Lucas Chevalier qui devient le deuxième portier de l’équipe de France au détriment d’un Brice Samba victime de ses débuts ratés à Rennes.

Didier Deschamps a tranché. Avant la demi-finale de Ligue des Nations perdue contre l’Espagne (5-4) jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France a changé sa hiérarchie des gardiens. C’est désormais l’ancien numéro 3 Lucas Chevalier qui assumera le statut de doublure de Mike Maignan. Le portier du LOSC figurait dans le onze des remplaçants lors de la mise en place d’avant-match mercredi. Une évolution express pour le Lillois qui fêtait simplement sa première convocation chez les Bleus en novembre dernier, c’était il y a huit mois.

Vous avez élu cet arrêt exceptionnel de Lucas Chevalier face à la Juventus, plus bel arrêt de la saison 🤤



Mérité ? 👀 pic.twitter.com/FI4w5VjfjP — LOSC (@losclive) June 5, 2025

C’est dire à quel point ses performances et sa progression séduisent Didier Deschamps, également impressionné par son hygiène de vie irréprochable. On peut parler d’une nouvelle récompense pour Lucas Chevalier après le prix du meilleur gardien de Ligue 1 reçu lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Son ascension était quasiment inévitable, d’autant que Brice Samba, lui, a plutôt déçu le sélectionneur. Depuis son arrivée à Rennes cet hiver, le successeur de Steve Mandanda ne répond pas aux attentes avec les Rouge et Noir.

Le staff s'est renseigné sur Samba

Cela n’a pas échappé au staff technique de l’équipe de France qui s’est renseigné sur la situation de l’ancien Lensois. Et d’après le journal L’Equipe, « les échos venus de Bretagne n'ont pas toujours été très favorables » pour Brice Samba, qui donne l’impression de stagner ces derniers mois. Une aubaine pour Lucas Chevalier dont on connaît les grandes ambitions. Le Lillois devra néanmoins patienter plus longtemps pour dépasser Mike Maignan. Cadre des Bleus, le dernier rempart du Milan AC possède un certain crédit grâce à ses prestations et à sa voix dans le vestiaire tricolore.