EdF : Samba arrive et il ne vient pas seul

Par Mehdi Lunay

A l'image de sa prestation dans le derby contre Lille samedi, Brice Samba fait une grande saison au RC Lens. De quoi lui donner des ambitions en Equipe de France, notamment après les retraites de Lloris et Mandanda.

Pour le derby Lens-Lille, on attendait Seko Fofana, Jonathan David ou encore Timothy Weah comme principaux animateurs. Mais, les hommes forts du match furent plutôt les deux gardiens avec Brice Samba comme homme du match. Le portier des Sang et Or a clairement sauvé un point pour sa formation, nettement dominée en seconde période par les Dogues. Ses nombreux arrêts ne sont pas étonnants tant il a montré une certaine qualité depuis le début de saison. Brice Samba apparaît vraiment comme l'un des meilleurs portiers de Ligue 1.

Samba et Chevalier chez les Bleus ? Le Lensois approuve

Evidemment, en enchaînant les bonnes prestations, Samba devient un prétendant naturel à une convocation en Equipe de France. Il faut dire que Didier Deschamps a récemment perdu Hugo Lloris et Steve Mandanda, lesquels ont officialisé leur retraite internationale. Si Mike Maignan est un numéro 1 crédible sur le long terme, il reste encore un à deux postes vacants dans la liste. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, Brice Samba n'a pas caché rêver des Bleus. « L’Équipe de France ? Bah oui, j’espère. Tranquillement », a t-il lâché au micro de Thierry Henry.

Mais, à 28 ans, il ne sera pas prioritaire si Didier Deschamps souhaite renouveler son groupe. Son adversaire de samedi, Lucas Chevalier (21 ans) est aussi très performant et plus jeune. Samba le sait et, même si le portier du LOSC est un potentiel rival, il lui souhaite de rejoindre le groupe France. Pourquoi pas ensemble. « J’espère, en tout cas c’est ce que je lui ai dit à la fin. Je lui ai dit qu’il méritait, que c’était un bon gardien. Après, il a encore le temps, il est jeune. Quand on voit après les retraites de Steve et Hugo, je pense qu’il y a de la place derrière. Pourquoi pas lui ? Pourquoi pas moi ? Et, on verra bien... », a t-il révélé au micro de Prime Vidéo. Même si la concurrence est fournie à ce poste avec Maignan, Lafont, Aréola ou encore Meslier, il se pourrait bien qu'un Nordiste tire son épingle du jeu lors de la prochaine liste en mars prochain.