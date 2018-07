EdF : Sa feinte, son but non célébré... Griezmann s'explique

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Antoine Griezmann, attaquant de l’équipe de France après la victoire contre l’Uruguay (2-0) en quarts de finale du Mondial 2018, au micro de beIN Sports : « On est très heureux. Notre objectif c’est d’aller jusqu’au bout, il nous reste deux matchs. Il faut rester concentré sur notre jeu et bien récupérer. La feinte sur le coup franc ? C’est Raphaël (Varane) qui me l’a demandé. Il m’a dit de faire un petit pas, de m’arrêter et de la mettre au point de penalty. J’ai la chance de la mettre là où il voulait et lui il coupe bien.

Mon but ? Je savais qu’avec ce ballon, ça allait beaucoup bouger et que ça serait difficile pour le gardien. Elle a tourné au dernier moment. Pourquoi je ne l’ai pas célébré ? Pour mes premiers pas en tant que professionnel, beaucoup d’Uruguayens m’ont aidé donc je voulais rester respectueux envers eux mais je suis très heureux. J’ai hâte de jouer les demies. »