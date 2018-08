EdF : Sa blessure, son âge, Fekir… Payet reste « sélectionnable »

Dans : Equipe de France.

Très en vue avec l’Olympique de Marseille la saison dernière, Dimitri Payet méritait sûrement de disputer la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France.

On n’en aura jamais la confirmation, mais il y a fort à parier que le milieu offensif aurait validé son billet pour la Russie sans sa blessure à la cuisse. Et maintenant, le Réunionnais a-t-il une chance de retrouver les Bleus à 31 ans ? Pour le moment, Didier Deschamps préfère continuer avec ses champions du monde. La mission s’annonce donc difficile, mais pas impossible si l’on en croit le sélectionneur.

« La porte n'est pas fermée en tout cas, a annoncé le technicien. Il s'est passé ce qu'il s'est passé avec sa blessure. Aujourd'hui il est toujours un joueur de haut niveau. Il a 32 ans, mais ce n'est pas rédhibitoire non plus. Tout dépendra de ce qu'il fera et de la concurrence poste par poste. Dimitri a été avec nous, a été très important pendant l'Euro 2016, a participé aussi à la phase de qualifications. Il n'a pas été dans la liste des 23, mais c'est un joueur sélectionnable et je suis persuadé qu'il est toujours très attaché à l'équipe de France. » A priori, Payet semble en concurrence avec le Lyonnais Nabil Fekir.