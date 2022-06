EdF : Roustan chambre la France « sans Zidane »

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Battue par la Croatie ce lundi (0-1), l’Equipe de France a livré une nouvelle prestation de nature à inquiéter à quelques mois de la Coupe du monde.

Après la défaite de l’Equipe de France contre la Croatie ce lundi à Saint-Denis, Didier Deschamps a mis les mauvais résultats des Bleus sur le compte de « la fatigue et de l’énergie ». Aux yeux du sélectionneur tricolore, l’accumulation des matchs tout au long de la saison a été fatale à l’Equipe de France en ce mois de juin lors des quatre journées de Ligue des Nations. Que cette excuse soit valable ou non, le constat est inquiétant après la défaite de la France contre la Croatie, la deuxième en quatre matchs durant cette quinzaine. A six mois de la Coupe du monde, les Bleus ne semblent plus avoir aucune certitude, l’attaque est en panne et la défense prend au moins un but à chaque rencontre. De quoi inquiéter les observateurs à l’instar de Didier Roustan.

Un brin chambreur, le consultant de La Chaîne L’Equipe a évoqué Zinedine Zidane, dont le nom circule au PSG mais également en Equipe de France afin de prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Z.Zidane a apprécié ce France-Croatie .. comme ces 4 matchs de LDN de manière générale.. ça va j’rigole j’rigole .. si ça tourne moyen en septembre on sera en 2ème division de cette compétition européenne pour le coup d’après » a lancé Didier Roustan, bien conscient que l’Equipe de France traverse une passe compliquée. Et si les résultats sont rarement brillants au mois de juin, après une saison éreintante, la série en cours est particulièrement inquiétante. C’est la première fois depuis 2015 que les Bleus ne remportent aucun de leur match à l’occasion d’un rassemblement. De quoi stresser Didier Deschamps durant ses vacances alors qu’à la rentrée, les Bleus affronteront de nouveau l’Autriche et le Danemark pour sauver les meubles et ne pas terminer dernier de leur groupe.