EdF : Riolo voit des manques historiques dans la liste des 23

Dans : Equipe de France.

Sauf surprises ou blessures, Didier Deschamps tient son groupe pour le mondial 2018 en Russie. Le sélectionneur national a effectué plusieurs choix inattendus, et seul le déroulement de la compétition permettra de savoir s’ils ont été judicieux. De son côté, Daniel Riolo s’est attardé sur cette liste avec un peu plus de recul, pour se concentrer sur l’absence de joueurs à des postes historiquement clés en équipe de France. En effet, les Bleus partiront en Russie avec quasiment aucun meneur de jeu, et un seul attaquant de pointe de métier. De quoi étonner le consultant de RMC, même si cela permet de s’appuyer sur un groupe plus polyvalent.

« En dehors des cas particuliers, j’avais plus envie de voir l’ensemble, et notamment le jeu que l’on risque de pratiquer. On note une disparition de postes classiques dans le football, et notamment l’absence de 10 et de 9. Là, il n’y en a pas. On va me dire qu’il y a Fékir, oui d’accord, il peut y jouer, mais il est bien isolé et il a failli ne pas être dans la liste. Moi j’aime bien, car c’est un profil unique, mais il ne part pas pour être titulaire. C’est le seul joueur de ce profil, de type 10. Pareil pour le 9, il n’y en a qu’un seul vrai, c’est Giroud. Mbappé, on entend dire que son destin c’est d’être 9, il doit encore beaucoup travailler, et on l’a vu au PSG jouer en pointe cette année, il n’a pas semblé être excellent et à l’aise à ce poste, ou du moins pas encore prêt pour l’instant », a livré Daniel Riolo, pour qui les absences de joueurs comme Payet ou Lacazette pourraient limiter les choix de Didier Deschamps, même si ce dernier, en prenant quatre ailiers, démontre clairement qu’il a l’intention de faire jouer Mbappé dans l’axe.