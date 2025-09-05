EdF ‍: Rétrogradé, Mbappé va tomber de haut

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Même s’il assume ses responsabilités en sélection, Kylian Mbappé n’est pas jugé crédible en tant que capitaine de l’équipe de France. De nombreux Français interrogés dans le cadre d’un sondage estiment que le sélectionneur Didier Deschamps devrait lui retirer le brassard.

Kylian Mbappé fait-il un bon capitaine pour l’équipe de France ? Alors que les Bleus vont débuter les qualifications pour la Coupe du monde 2026, le débat refait surface. Un sondage réalisé par Winamax et RTL a invité les Français à se prononcer sur la crédibilité de l’attaquant du Real Madrid dans son rôle de leader. Résultat, même si 72% des personnes interrogées croient Didier Deschamps capable de mener la sélection loin dans la compétition l’été prochain, beaucoup d’entre elles contestent son choix concernant Kylian Mbappé.

Les Français veulent un autre capitaine

Le sondage révèle que seulement 48% des Français voient le Merengue comme un bon capitaine, alors qu’ils étaient 58% à le penser au moment de sa nomination en 2023. Ce sont donc 52% des sondés qui appellent le technicien à lui retirer le brassard. Le pourcentage va même jusqu’à 64% chez les amateurs de football. Les chiffres ne plairont pas au principal intéressé qui s’estimait en progrès jeudi en conférence de presse. « J’ai plus d’expérience, confiait l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Cela fait deux ou trois ans. J’ai grandi en tant que capitaine. »

💬 Kylian Mbappé en conférence de presse : « J'ai grandi en tant que capitaine. Je commence à essayer de comprendre mieux certaines choses, essayer de toujours être fédérateur. » pic.twitter.com/oKZbqTU8mq — L'Équipe (@lequipe) September 4, 2025

« J'étais un novice quand j'ai commencé, je commence à mieux comprendre certaines choses, a-t-il ajouté. J’essaie d’être toujours fédérateur, de toujours impliquer mes coéquipiers dans pas mal de choses, dans la vie active de l'équipe. J'essaie aussi de donner de la liberté et de la participation à de nombreux joueurs qui sont maintenant de nouveaux cadres. J'essaie de laisser de la place à chacun de mes coéquipiers. » Au moins, les Français ne doutent pas de ses qualités footballistiques. Chez les amateurs de football, Kylian Mbappé (51%), à égalité avec Ousmane Dembélé, arrive en tête du classement des Bleus jugés les plus importants pour le Mondial 2026.