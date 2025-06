EdF ‍: Rayan Cherki, Didier Deschamps est tombé amoureux

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue des Nations, l'équipe de France a pris le meilleur sur l'Allemagne. Titulaire, Rayan Cherki aura eu le temps de montrer des choses intéressantes.

L'équipe de France a terminé 3e de la Ligue des Nations suite à son succès contre l'Allemagne ce dimanche à Stuttgart. Les hommes de Didier Deschamps pouvaient compter au coup d'envoi sur la présence de Rayan Cherki. Le Lyonnais pouvait profiter des absences de certains joueurs, même s'il a aussi sans doute été récompensé de son entrée tonitruante face à l'Espagne jeudi soir dernier. Le génie lyonnais avait marqué un but sublime et totalement changé la fin de match des Bleus. Ce dimanche en Allemagne, Cherki aura alterné le bon et le moins bon. Mais il n'aura pas manqué de caractère. Et ça, Didier Deschamps veut le souligner. De bon augure donc pour la suite de la carrière en équipe de France du Rhodanien.

Cherki a convaincu Deschamps mais...

Ces dernières heures en conférence de presse, Didier Deschamps a d'ailleurs déclaré au sujet des premiers pas avec les Bleus de Cherki : « Sur ses 30 minutes il a été rayonnant, c'était notre bonne période. Il a fait ce qu'il sait faire. Aujourd'hui, il a fait des bonnes choses, d'autres un peu moins bien. Quelques pertes de balle. Il a besoin d’être au cœur du jeu. Il dégage beaucoup de joie, il est heureux d'être là. C'est bien, si tous les joueurs au premier rassemblement faisaient la même chose... ». Encourageant pour la suite des opérations. D'autant que Rayan Cherki devrait pouvoir continuer de se montrer aux yeux de Didier Deschamps avec son nouveau club. Selon les dernières indiscrétions de la presse anglaise, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais pourrait prendre la direction de Manchester City. Affaire à suivre.