EdF : Rabiot éjecté des Bleus, Riolo a trouvé mieux à l'OM

Forfait pour les matchs de Ligue des Nations contre le Danemark et l’Autriche, Adrien Rabiot faisait initialement partie de la liste de Didier Deschamps en Equipe de France.

Depuis son retour à l’occasion de l’Euro 2021, Adrien Rabiot est un joueur systématiquement appelé par Didier Deschamps en Equipe de France. On ne peut toutefois pas dire que l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain fasse l’unanimité, que ce soit chez les observateurs des Bleus mais également chez ceux de la Juventus Turin. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a spécifiquement ciblé Adrien Rabiot, qu’il aimerait ne plus voir en Equipe de France dans l’optique de la Coupe du monde au Qatar. Aux yeux du journaliste de l’After Foot, un joueur tel que Valentin Rongier, capitaine de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, n'a absolument rien à envier à Adrien Rabiot, bien que l’ancien Nantais, qui a récemment prolongé jusqu’en 2026 avec l’OM, n’ait jamais été convoqué par Didier Deschamps jusqu’à présent.

Daniel Riolo préfère Rongier à Rabiot

« Selon moi, un joueur tel que Rongier n’a rien de moins que Rabiot par exemple. Si quelqu’un vient me dire que Rabiot est meilleur que Rongier… Rabiot joue dans une Juve qui est totalement cramée, qui a fait un très mauvais championnat l’année dernière, c’est une toute petite Juventus même si aux oreilles de Deschamps, ce club sonne autrement. C’est un club qui fait la Ligue des Champions mais qui n’y fait plus grand-chose. Rabiot lui-même n’a aucun match référence à part peut-être un ou deux en Ligue des Champions avec le PSG. Il y a plus de lignes dans le CV de Rabiot au niveau du nombre de matchs de coupe d’Europe mais à part ça, au moment où l’on se parle, je ne vois pas ce que Rabiot a de plus que Rongier » a analysé Daniel Riolo, qui aimerait beaucoup que Didier Deschamps teste Valentin Rongier au milieu de terrain. Ce n’est pour l’instant pas le cas, bien que le sélectionneur tricolore ait appelé deux autres joueurs de l’OM dans ce secteur de jeu : Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout.