Dans : Equipe de France, PSG.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Didier Deschamps est entré dans le vif du sujet concernant le refus d'Adrien Rabiot d'être réserviste. S'il n'a pas voulu accabler le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, le sélectionneur national tricolore a quand même remis les choses en place, rappelant que c'était un honneur de jouer en équipe de France et que la déception de ne pas figurer dans la liste des 23 joueurs ne justifiait pas ce comportement.

« C’est un mail que j’ai reçu et qu’Adrien a signé. Je lui ai envoyé un SMS pour avoir confirmation que c’était bien lui l’auteur du mail, on ne sait jamais. Je n’ai pas eu de réponse, mais j’ai eu la confirmation par mon responsable administratif que c’était bien lui qui l’avait envoyé. J’ai averti mon président et par correction j’ai aussi prévenu Nasser, le président du PSG (...) J’ai été surpris, après je peux comprendre l’immense déception. Mais de là à prendre une telle position ! On parle d’un jeune joueur qui est dans le groupe France depuis un petit moment. Sanctionner ? J’ose espérer qu’à travers certaines décisions comme celle-là, ça lui permettra de mûrir, de réfléchir. Je suis convaincu qu’il a commis une énorme erreur. Le plus haut niveau il n’y a pas de place pour les états d’âme et on se doit d’être pro quelles que soient les circonstances. Je ne vais pas dire que cela me fait plaisir, mais je ne vais pas en faire une histoire pendant des jours (...) Je sais très bien que je ne peux pas compter sur lui, il refuse le fait d’être réserviste, de se préparer, de remplacer éventuellement un coéquipier, c’est sa décision et il l’assume », a confié Didier Deschamps, qui ne fera appel à aucun autre joueur, la FIFA ne permettant plus qu'on touche à cette liste depuis le 14 mai.