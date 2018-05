EdF : « Prétentieux, puéril, peu professionnel », Thuram accable Rabiot

Dans : Equipe de France, Mondial 2018, PSG.

Interrogé sur le cas d'Adrien Rabiot en équipe de France, Lilian Thuram n'a pas fait dans la dentelle en critiquant ouvertement le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

La semaine dernière, en refusant de faire partie de la liste des suppléants de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2018, Adrien Rabiot a surpris beaucoup de monde. Personne ne pensait qu'un joueur tricolore était capable de cracher sur une potentielle sélection chez les Bleus. Et pourtant le joueur de 23 ans l'a fait en adressant un mail à Didier Deschamps avant d'expliquer et d'entériner son choix dans une lettre publique. Une attitude que Lilian Thuram ne comprend pas du tout...

« Le football, ce sont des choix. Donc il y a un entraîneur qui fait des choix, et je crois qu’il faut les respecter. Et ce qui est marrant, c’est qu’Adrien Rabiot joue dans une très grande équipe. Donc ça veut dire que lorsqu’il joue, l’entraîneur choisit de ne pas mettre d’autres joueurs sur le terrain. Ces joueurs, qui sont sur le banc ou dans les tribunes, pourraient dire eux aussi : "Écoutez je ne veux pas être dans les tribunes ou sur le banc, je pars". C’est prétentieux, extrêmement puéril et très peu professionnel. Pour moi c’est juste surréaliste en fait... », a balancé, dans les colonnes de La Provence, l'ancien défenseur de la France, qui enfonce donc Rabiot plus bas que terre... et bien loin du maillot bleu.