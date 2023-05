EdF : Pogba de retour, la Juve gêne les plans de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Décisif contre le FC Séville (1-1) jeudi en Ligue Europa, Paul Pogba arrive à enchaîner les apparitions. Le milieu de la Juventus Turin ne souffre plus d’aucune douleur et peut envisager un retour en équipe de France pour la prochaine trêve en juin. Du moins si l’entraîneur Massimiliano Allegri lui en donne l’opportunité.

Difficile de parler de match référence, Paul Pogba n’ayant passé que 27 minutes sur la pelouse jeudi. En tout cas, le milieu de la Juventus Turin a sans doute réussi sa meilleure entrée de la saison contre le FC Séville en demi-finale aller de Ligue Europa. Le Français, auteur de la passe décisive de la tête pour Federico Gatti à la 97e minute, a amené sa créativité dans l’entrejeu, notamment avec de jolis gestes techniques.

« Il est de mieux en mieux, a constaté l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri après la rencontre. Sur le plan technique, personne ne l'égale. » Le problème vient plutôt de l’aspect physique. Pour rappel, Paul Pogba avait dû attendre fin février pour débuter sa saison. En cause, une grave blessure et une opération à un genou qui l’avaient privé de la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France.

Et depuis son retour, l’ancien joueur de Manchester United a été ralenti par de nouveaux pépins physiques. D’où la prudence de Massimiliano Allegri qui ne lui offre que des apparitions dans les fins de match. D’ici le terme de la saison, Paul Pogba aura encore cinq ou six rencontres, en cas de qualification pour la finale de la C3, pour accumuler du temps de jeu sous le regard de Didier Deschamps.

La balle est dans le camp d'Allegri

En effet, L’Equipe nous apprend que le sélectionneur des Bleus, privé de son cadre depuis mars 2022, suit attentivement son évolution. Le technicien tricolore souhaitait déjà le réintégrer en mars avant sa rechute et envisage de le rappeler pour le prochain rassemblement en juin. Il est vrai que le trio composé d’Aurélien Tchouaméni, d’Adrien Rabiot et d’Antoine Griezmann s’est installé dans l’entrejeu. Mais Didier Deschamps connaît l’importance de Paul Pogba dans le groupe. Encore faudrait-il que la Pioche ait le rythme nécessaire, et que Massimiliano Allegri lui accorde au moins une titularisation.