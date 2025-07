EdF ‍: Pogba au Mondial 2026, Deschamps lui a fait un aveu bidon

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Le 28 juin dernier, Paul Pogba signait officiellement et en pleurs son contrat de deux saisons avec l'AS Monaco. Pour sa conférence de presse de présentation, le champion du monde a répondu avec humour sur son possible retour en équipe de France.

Il a indéniablement marqué l'histoire du football français et savoir qu'il évoluera sur les terrains de Ligue 1 la saison prochaine est une excellente raison de se réjouir de son retour au niveau professionnel. Paul Pogba est depuis quelques jours un joueur de l'AS Monaco. Sa signature a mis fin à de longues spéculations sur l'identité de son futur club, lui qui a un temps été proche de s'engager avec l'Olympique de Marseille. Ce jeudi 3 juillet, le champion du monde 2018 a eu l'occasion de se présenter lors d'une conférence de presse. L'occasion pour lui de répondre avec l'humour qu'on lui doit sur une future convocation en équipe de France par Didier Deschamps.

« Est-ce que j'ai déjà échangé avec Didier Deschamps ? Evidemment ! On s'est eu au téléphone et il m'a dit : 'C'est bon, tu as signé à Monaco, tu peux revenir quand tu veux'. Non, je plaisante (rires) », a lâché Paul Pogba face aux journalistes. Malgré deux ans de combat pour arriver à ce moment, l'ancien milieu de terrain de la Juventus et de Manchester United n'a pas pour autant perdu sa bonhommie.