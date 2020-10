EdF : Pogba arrête les Bleus à cause de Macron, un bobard à l'anglaise

Dans : Equipe de France.

Une rumeur lancée par un média arabe et relayée par le puissant tabloïd anglais The Sun affirme que Paul Pogba ne veut plus jouer avec le maillot de l'équipe de France. Rien ne confirme ce qui ressemble à un gros bobard.

Dimanche soir, le média arabe 195sports.com a mis le feu aux réseaux sociaux en affirmant que suite aux récentes déclarations d’Emmanuel Macron consécutivement à l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste, Paul Pogba avait décidé de ne plus joueur sous le maillot de l’équipe de France. Mais l’histoire a encore pris plus d’ampleur lorsque le Sun a relayé cette rumeur, le tabloïd anglais, très puissant en Angleterre, précisant que « Paul Pogba aurait apparemment pris cette décision à la suite de propos qu’il considère comme une insulte à lui-même et aux musulmans français ». Des ingrédients qui avaient forcément de quoi faire du bruit, et pas que de l'autre côté de la Manche.

Reste qu'une fois que les deux médias ont sorti cette histoire, il s'avère qu'il n'y a rien du tout pour étayer cette décision de Paul Pogba, puisque le joueur de Manchester United et de l'équipe de France n'a strictement rien dit dans ce sens. Chevalier de la Légion d'Honneur depuis la victoire des Bleus lors du Mondial 2018, Paul Pogba va probablement rapidement faire entendre sa voix afin que la rumeur n'aille pas trop loin alors que l'actualité politique est actuellement bouillante et n'a pas besoin de ce genre de chose pour s'enflammer encore plus. Car le tweet du Sun (ci-dessous) a déjà été relayé des milliers de fois, générant des commentaires d'une violence extrême souvent contre la France.