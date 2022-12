Edf : Pogba a fait marabouter Mbappé, bientôt des preuves ?

Dans : Equipe de France.

Blessé au genou, Paul Pogba manque la Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France. On le sait, le milieu de terrain a été victime d'un chantage par plusieurs personnes et l'un des accusés maintient les demandes de maraboutage de Pogba envers Kylian Mbappé.

L'affaire Paul Pogba continue, même si forcément l'actualité est actuellement entièrement tournée vers les performances des Bleus. Et l'un des cinq suspects de cette rocambolesque histoire, mis en examen, a réaffirmé lors de son audition les accusations envers le milieu de terrain de l'équipe de France. Selon Mamadou M, surnommé Mam's, qui était l'homme à tout faire de de Paul Pogba, ce dernier a bel et bien contacté un marabout pour lancer des sorts à Kylian Mbappé et c'est dans son téléphone que les enquêteurs ont retrouvé le numéro de portable du marabout en question, mais également des notes et le Journal du Dimanche a eu accès a ces documents. L'homme de 39 ans, originaire du Val d'Oise, est un Sénégalais appelé Birame D. Ce marabout, qui a refusé de répondre aux journaliste du JDD, a bel et bien été contacté par Paul Pogba, lequel a reconnu avoir eu recours à ses services mais nie avoir demandé de jeter des sorts sur l'attaquant du PSG avant un match contre Manchester United en Ligue des Champions ou pour nuire à la carrière du joueur de 23 ans. Il s'agissait juste, selon le joueur de la Juventus, d'un sage qui était en charge à qui il donnait de l'argent pour aider des gens en difficultés en Afrique.

Paul Pogba contre Mbappé, le marabout dans le coup ?

Mais en s'intéressant au téléphone de Mam's, la police a réussi à décrypter des notes que ce très proche de Paul Pogba avait détruites. Ces documents retracent l'histoire du marabout et de Mbappé, et du sort qui aurait été jeté sur le joueur parisien avant le match retour contre Manchester United. « Tu vois ce que Grande (Ndlr : Le marabout) il a fait pour toi au PSG à Kylian exactement ? (...) Il l’a enterré, Kylian, pour ce match-là », écrit notamment l'homme de main de Paul Pogba. Et ce dernier d'ensuite noter des choses sur la relation entre le marabout, Paul Pogba et lui-même. « Auparavant, il (Ndlr : Paul Pogba) faisait déjà appel à lui sans que je ne le sache. Il m’a dit, c’était son oncle, je lui ramenais des sommes d’argent énormes, une voire deux par mois, somme qui pouvait aller jusqu’à 80K. Avec le temps, vu que je le voyais souvent, il (Ndlr : Le marabout) a commencé à me dire la vérité sur ce qu’il faisait, de la magie noire, tout ça avec l’accord de Paul. J’en ai parlé avec Paul qui m’a dit : non, non, il fait juste des sadaqas (aumônes). Il est même venu dans la maison en me disant d’aller enterrer un papier dans le jardin. J’ai continué pendant plus de trois ans et demi à lui ramener des sommes folles en sachant qu’il fait ça depuis 2014 ». Le Journal du Dimanche précise que Mam's aurait pris des photos de l'argent liquide versé par Paul Pogba à ce fameux marabout. Nul doute qu'une fois le Mondial terminé, Paul Pogba et Kylian Mbappé auront des choses à se dire.