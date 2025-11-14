psg tous contre deschamps l armee numerique est lancee deschamps 52 398494

EdF : Pierre Ménès voit un gros problème pour la France

Equipe de France14 nov. , 23:30
parEric Bethsy
0
Malgré sa nette victoire face à l’Ukraine (4-0) jeudi, l’équipe de France n’a pas mis tout le monde d’accord. Le journaliste Pierre Ménès a peu apprécié la performances des milieux de terrain et s’inquiète à l’approche du Mondial 2026.
A la mi-temps, peu sont ceux qui auraient prédit un score final aussi large. Avant d’en coller quatre à l’Ukraine, l’équipe de France s’est d’abord heurté à un bloc bas pendant toute la première période. On peut dire que les Bleus sont retombés dans leurs travers avec un manque d’initiative et de créativité dans la construction. Peu inspiré balle au pied, le duo composé de N’Golo Kanté et de Manu Koné n’a pas séduit Pierre Ménès. A tel point que le journaliste s’interroge sur l’entrejeu des Bleus à l’approche de la Coupe du monde 2026.
« Au milieu de terrain, entre un Kanté qui prend très peu de risques avec la balle, et un Koné à côté de ses pompes, ce n'était quand même pas extraordinaire, a commenté l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube. (…) Tu as l'impression que les mecs n'ont aucun automatisme. Je sais qu'ils sont rassemblés depuis lundi, ils jouent le jeudi. Mais il y a quand même des gars qui ont l'habitude de jouer ensemble. Je ne suis toujours pas convaincu que cette formule à quatre offensifs sera ce qu'on verra à la Coupe du monde avec Deschamps. »

Lire aussi

Edf : Deschamps doit l'emmener au Mondial, Walid Acherchour a tranchéEdf : Deschamps doit l'emmener au Mondial, Walid Acherchour a tranché
« Peut-être que ce qui peut sauver ce système à quatre offensifs, c'est de trouver un troisième milieu d'un niveau correct. Je sais bien que Camavinga, Tchouaméni et Rabiot sont forfaits pour ce rassemblement mais c'est sûr qu'entre la puissance défensive de l'équipe de France et sa réelle capacité offensive, il y a quand même un trou au milieu et c'est ce qui me laisse le plus d'inquiétudes pour la Coupe du monde », a alerté Pierre Ménès alors que le sélectionneur tricolore n’a pas prévu de changer ses plans.
0
Articles Recommandés
Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi

ICONSPORT_277063_0846
PSG

Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace

Coupe du Monde 2026
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi

Fil Info

00:00
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi
23:00
Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace
22:48
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de vendredi
22:47
CdM 2026 : La Croatie qualifiée, les Pays-Bas y sont presque
22:30
Lamine Yamal c’est fini, l’Espagne l’enterre
22:00
PSG : Luis Enrique sort le champagne, le Real oublie Vitinha
21:30
Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France
21:27
EdF : Les Bleuets accrochés en Suisse

Derniers commentaires

Le PSG défavorisé, Didier Deschamps agace

Si bambi va tout va cqfd

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Rires, l'explication est simple comme bonjour, tu n'as respecté ta parole, sinon je t'aurais forcément retrouvé sur place, rires. J'étais là à patienter à l'heure convenue, et toi tu étais absent. Mais pour toi ce n'est pas grave du moment que Greg Roi avale la couleuvre, rires.

Endrick, le « non » catégorique du Real à l’OL

Le prêt serait pour 6 mois et non 5. Son salaire annuel est de 4 100 000 € (4 160 000 € selon Capology). L'OL devrait payer 50 %, soit 2 050 000 € (ou 2 080 000 €), + 800 000 € réclamés par Florentino Perez pour le prêt. Soit un total de 2 850 000 € (ou 2 880 000 €).

Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France

Même s'il le fait rentrer en jeu en 2ème mi-temps.

Kylian Mbappé faux blessé, le Real nargue la France

Comme d'hab DD a ses têtes et ses passes droits... S'il met Barcola titulaire on aura compris...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading