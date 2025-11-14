EdF : Pierre Ménès voit un gros problème pour la France

Malgré sa nette victoire face à l’Ukraine (4-0) jeudi, l’équipe de France n’a pas mis tout le monde d’accord. Le journaliste Pierre Ménès a peu apprécié la performances des milieux de terrain et s’inquiète à l’approche du Mondial 2026.

A la mi-temps, peu sont ceux qui auraient prédit un score final aussi large. Avant d’en coller quatre à l’Ukraine, l’équipe de France s’est d’abord heurté à un bloc bas pendant toute la première période. On peut dire que les Bleus sont retombés dans leurs travers avec un manque d’initiative et de créativité dans la construction. Peu inspiré balle au pied, le duo composé de N’Golo Kanté et de Manu Koné n’a pas séduit Pierre Ménès. A tel point que le journaliste s’interroge sur l’entrejeu des Bleus à l’approche de la Coupe du monde 2026.

« Au milieu de terrain, entre un Kanté qui prend très peu de risques avec la balle, et un Koné à côté de ses pompes, ce n'était quand même pas extraordinaire, a commenté l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube. (…) Tu as l'impression que les mecs n'ont aucun automatisme. Je sais qu'ils sont rassemblés depuis lundi, ils jouent le jeudi. Mais il y a quand même des gars qui ont l'habitude de jouer ensemble. Je ne suis toujours pas convaincu que cette formule à quatre offensifs sera ce qu'on verra à la Coupe du monde avec Deschamps. »

« Peut-être que ce qui peut sauver ce système à quatre offensifs, c'est de trouver un troisième milieu d'un niveau correct. Je sais bien que Camavinga, Tchouaméni et Rabiot sont forfaits pour ce rassemblement mais c'est sûr qu'entre la puissance défensive de l'équipe de France et sa réelle capacité offensive, il y a quand même un trou au milieu et c'est ce qui me laisse le plus d'inquiétudes pour la Coupe du monde », a alerté Pierre Ménès alors que le sélectionneur tricolore n’a pas prévu de changer ses plans.